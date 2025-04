セール期間:5月7日23時59分まで 特別価格:1,018円

「FINAL FANTASY IX」

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch用RPG「FINAL FANTASY IX(ファイナルファンタジーIX)」を60%オフの特別価格1,018円で販売するセールを実施している。期間は5月7日23時59分まで。

本作は2000年に発売された「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング第9作目。ジタン・トライバルを主人公とした作品で、7月7日には25周年を迎えるタイトルとなっている。

アクティブタイムイベントや、武器防具を装備することで使えるアビリティ、戦闘中のトランスゲージといった要素が楽しめるほか、Switch版はキャラクターやプリレンダムービーのアップコンバート(高解像度化)され、高速モードや敵出現無しモードなど、ユーザーに合わせた遊び方ができる。

通常は2,547円となっているが、5月7日までの期間中は60%オフのセール価格で提供されている。

□「ファイナルファンタジーIX」25周年記念特設ページ

□マイニンテンドーストアの「FINAL FANTASY IX」のページ

(C)2000,2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:c 2000 YOSHITAKA AMANO