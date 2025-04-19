¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤"¶¶ËÜ´ÄÆàÎ¥¤ì"¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ÄNHKŽ¢¤ª¤à¤¹¤ÓŽ£¤¬»Ë¾åºÇÄã¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡Ú2025Ç¯3·îBEST5¡Û
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡À®Ç¯²ñ¸«¤ò¸«¤ÆŽ¢°¦»ÒÅ·¹Ä¤·¤«¤Ê¤¤Ž£¤È³Î¿®¤·¤¿¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²ÈŽ¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆŽ¤Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤¤·èÄêÅª¤Ê»ñ¼ÁŽ£
¢§Âè2°Ì¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï"¤¢¤ÎÄÌÌõ"¤Î°ìÈ¯²ò¸Û¤ÇŽ¢²Ö³«¤¤¤¿Ž£¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¤¬¿å¸¶°ìÊ¿¤ËŽ¢°ì¤Ä¤À¤±Ž£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢§Âè3°Ì¡¡¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼¡¤ÏŽ¢ºÇÂç¼ê¤Î¾å¾ì´ë¶ÈŽ£¡ÄÉÔÀµ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¸Å¼Ö¶È³¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ž¢Ï£¶â½ÑŽ£¤ÎÃæ¿È
¢§Âè4°Ì¡¡¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤"¶¶ËÜ´ÄÆàÎ¥¤ì"¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ÄNHKŽ¢¤ª¤à¤¹¤ÓŽ£¤¬»Ë¾åºÇÄã¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢§Âè5°Ì¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²ÈŽ¢Å·¹Ä²È¤Ë¤¢¤Ã¤ÆŽ¤½©¼ÄµÜ²È¤Ë¤Ê¤¤"Å·¹Ä¤Î»ñ¼Á"Ž£¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ä¤ê1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÃ¦Íî¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄã¤À¤Ã¤¿2009Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¤«¤á¡×¡Ê¼ç±é¡§ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Î13.5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¾ðÀª¤À¡£
¡È1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ï¥·¥«¥ó¤Î³ô²ÁË½Íî¤ÎÍ×°ø¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î³ô²ÁË½Íî
³ô²ÁË½Íî¤Ö¤ê¤òÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¥É¥éÄ¾¸å¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×Æâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÁÇ´é¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¼ç¿Í¸ø¤â¤·¤Ð¤·¤Ð½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥·¥«¥ó¤â2·î21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Î¿ô»ú¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Õ¤Ç°ìÌÜÎÆÁ³¡¢¤½¤â¤½¤âÄ«¥É¥éÉôÊ¬¤Î¿ô»ú¤¬Äã¤¤¡£¤·¤«¤·ÌäÂê¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç´é¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¾¸å¡£Ä¾¶á3ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢µÞÍî¤Ö¤ê¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð24Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬1Ê¬¤Ç0.5¡ó¤Û¤É²¼Íî¤·¤¿¡£23Ç¯ÅÙ²¼´ü¤Î¼ñÎ¤¡Ê¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ë¤Ï0.4¡óÂæ¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ë¤â0.5¡óÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
Ä«¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤«²È»ö¤ò»Ï¤á¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×³«»Ï¤Ç¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ï¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«Â³¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£²áµî3ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤â¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥Ï¥·¥«¥ó¤Ï¡¢1Ê¬¤Ç0.7¡ó°Ê¾å¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5Ê¬¤Ç1¡ó°Ê¾å¡¢10Ê¬¤Ç1.4¡ó¤Û¤É¤ÈµÞÍî¤Ö¤ê¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤Ë¤ª¤±¤ë0.1¡ó¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¥³¡¼¥Ê¡¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î2¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤·¤¿¤¬¡¢¸«Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£²¼ÍîÎ¨¤Î°ÕÌ£
¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Î»ëÄ°Î¨¤ÎÆ°¸þ¤ò¡¢¡ÊÈÖÁÈ³«»Ï»þ¤«¤é¤Î¡Ë²¼ÍîÎ¨¤Ç¤ß¤ë¤È¾õ¶·¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ËÆ£º»è½¤È¼ñÎ¤¤Ï¡¢ËÁÆ¬4Ê¬´Ö¤ÇÇ´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤¿¡£ÍÑ»ö¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤½¤Î¸å¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬4Ê¬¤Ç2³ä¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Æ¨¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¥Ã¦¤ÏÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ³¤¡¢·ë¶É15Ê¬¤Ç3³ä¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÏ¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î½éÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¾åÇòÀÐË¨²»¤Î»þ¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤Î²¼ÍîÎ¨¤¬¾®¤µ¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤â¡¢2022Ç¯1·î7Æü¤ËÆ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¹¥µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ²½¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ë¶¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤¬Áª¤Ö¡Öº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¥Ï¥·¥«¥ó¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
3Ç¯·Ð²á¤·¤¿º£²ó¤Ï»´ÇÔ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½øÈ×¤Îíµ¤
Í×°ø¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇÊóÆ»¡Ê¢¨¡Ë¤¬Ã×Ì¿½ý¡×¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤¬Äê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡£
¢¨2024Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î11·î7Æü¹æ¤Ë¡¢¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»È¤¨¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¯¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬·ÇºÜ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Âà¿¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Ê¸½Õ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊóÆ»¸å¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤ä¤äÈÔ²ó¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê»ëÄ°¼Ô¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤è¤ê¡¢½ã¿è¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¡È¸«¤ë¡¦¸«¤Ê¤¤¡É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
É®¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂè1½µ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡ÒÄ«¥É¥é»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëŽ¢Âè1½µ¤ÇÃ¦ÍîŽ£¸½¾Ý¡Ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎŽ¢¤ª¤à¤¹¤ÓŽ£¤¬Ž¢¤³¤ì¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤Ž£¿ÉíåÍýÍ³¡Ó¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£½é²ó¤³¤½»ëÄ°Î¨¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1½µ¸åÈ¾¤ÇÁá¤¯¤â¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦È½»ö¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤ÎÊª¸ì¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¸å¤¬¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¡È¼«Ê¬Ãµ¤·¡ÉÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä«¥É¥é¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÉáÄÌ¤Î¤ªÏÃ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤òÁá¡¹¤Ë¼º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÅ´ÈÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬½øÈ×4½µ¤Ç½µÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ò3¡óÄ¶¼º¤Ã¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÄ«¥É¥é¼õ¤±¡×¤ÎÊÑ²½
ÃæÈ×°Ê¹ß¤â¥º¥ë¥º¥ë»ëÄ°Î¨¤¬²¼Íî¤¹¤ë·¹¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤âÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«¥É¥é¼õ¤±¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎËÙ°æ·û°ìÏº»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï100ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ë67²óÄ«¥É¥é¼õ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤¬Ìó3Ê¬¤Î1¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ó¿ô¤ÏÂ¿¤¤¡£Á°ÈÖÁÈ¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ëÎÉºö¤À¡£»ëÄ°Î¨¤Î²¼Íî¤ò1¡Á2Ê¬¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÉ¾È½¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â²¼ÍîÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ÉúÀþ²ó¼ý¤ÎÍî¤È¤··ê
¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¹¤Ç¤ËÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¡È¼«Ê¬Ãµ¤·¡É¤¬¡¢º£¤ÎÃæ¹âÇ¯¤Ë¤Ï´Ø¿´³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï½øÈ×¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÏÂè21½µ¡ÖÊÆÅÄ²È¤Î¼ö¤¤¡×¡Ê2·î24¡Á28ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÎÉã¡¦À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÈÁÄÉã¡¦±ÉµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤È¤ÎíÂíà¤ÎÆæ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¬¤«¤ê¹ç¤¦¡£¤·¤«¤â¡È¤Û¤éÏÃ¡É¤Ð¤«¤ê¤È»×¤ï¤ì¤¿±ÉµÈ¤Î²áµî¤¬¡¢Áòµ·¤ÎºÝ¤ËÁ´¤ÆËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´¶Æ°Åª¤Ê1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸³«¤ò¡Öº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸µÓËÜ¤Î¿¿¹üÄº¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡£³Î¤«¤ËÂè1²ó¤«¤é¡ÖÊÆÅÄ²È¤Î¼ö¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤È¤¦¿Í¤Ð½õ¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢ÍýÍ³¤ä¤é¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡×¤È¤¤¤¦±ÉµÈ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤È¶¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½øÈ×¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö5¥«·î¸å¤Î´¶Æ°¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½øÈ×4½µ´Ö¤âÂ³¤¯°ãÏÂ´¶¤ò²æËý¤µ¤»¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¡È¼«Ê¬Ãµ¤·¡É¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢À»¿Í¤È±ÉµÈ¤ÎÉÔÃç¤Ö¤ê¤ä±ÉµÈ¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬±ä¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï²æ¡¹¤ò¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬½øÈ×¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î2³ä¤¬Î®½Ð¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤âÈÔ²ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤ä¡¢¼¡²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤¢¤ëº£ÅÄÈþºù¼ç±é¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¶µ·±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´Ø¿´»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆË»¤·¤¤¸½Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤ò¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤ëÁ°Äó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1Æü15Ê¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·î¡Á¶â¤Î5²ó¤òÈñ¤ä¤·¤¿Ê¬¤ÎËþÂ´¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ì¤Ð´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡£Á÷¤ê¼êÂ¦¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÀÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´Å¤¤¡£¼ïÌÀ¤«¤·¤ò¤·¤ÆÉúÀþ¤Î²ó¼ý»þ¤Î´¶Æ°¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¶ì¹Ô¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´¶Æ°¤ÎÍ½´¶¤ò½øÈ×¤«¤éÆ÷¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¾®½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤³¤½¡¢Ì¾ºî¤È¤Ê¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î5Æü¡Ë
----------
ÎëÌÚ Í´»Ê¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½êÂåÉ½ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô½Ð¿È¡£1982Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¤ËNHKÆþ¶É¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢ÊüÁ÷Ê¸²½¸¦µæ½ê¡¢²òÀâ°Ñ°÷¼¼¡¢ÊÔÀ®¡¢N¥¹¥Ú»öÌ³¶É¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¶ÈÌ³¤ÏÂçÊÌ¤·¤Æ3¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¡§¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦¥Í¥Ã¥È´ë¶È¡¦Ä´ºº²ñ¼ÒÅù¤Ø¤Î½õ¸À¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¶ÈÌ³¡§¼¡À¤Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦ÂåÍýÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È´ë¶È¡¦À¯¼£²È¡¦´±Î½¡¦Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ÈµÄÏÀ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¼¹É®¤È¹Ö±é¡§¶È³¦»æ¡¦¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ê¤É¤Ø¤Î´ó¹Æ¤È¡¢³Æ¼ï¹Ö±é¶ÈÌ³¡£
----------
¡Ê¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½êÂåÉ½ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÎëÌÚ Í´»Ê¡Ë