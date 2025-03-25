¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡ÖONE PIECE¡×¥³¥é¥Ü¡¡¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤¬¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ë¡ª¡¡¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸¤Î¡ÖÎ¾Íã¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤â
¡¡B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò4·î1Æü¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¤Ò¤Å¤á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥¯¤â
¡¡Æ±¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»þÂå¡¡¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢Ãç´Ö¤È¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿·ºî¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¸ÂÄê¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°Ëâ¤Î¼Â¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ç¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÅÙ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¥Õ¥ë¡¼¥ÄÉ÷Ì£¤Î°ìÉÊ¡£²Á³Ê¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¤¬420±ß¡Ê°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡Ö¥ë¥Õ¥£ ¥¹¥²¡¼¡¼¡ª¡ª³¤Â±¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¡¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥¹¥â¡¼¥ë¡¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ë2¸Ä¤Ë¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î³¤Â±´ú¥¯¥Ã¥¡¼¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¥À¥Ö¥ë¤¬700±ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥À¥Ö¥ë¤¬950±ß¡£
¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£ ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥¹¥â¡¼¥ë¡¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ë¤ò2¸ÄÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¡Ö¥Ê¥ß¡×¡Ö¥¦¥½¥Ã¥×¡×¡Ö¥µ¥ó¥¸¡×¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¨¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¤È¡¢¡Ö¥¾¥í¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥í¥Ó¥ó¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥«¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¡£²Á³Ê¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¥À¥Ö¥ë¤¬510±ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥À¥Ö¥ë¤¬760±ß¡£
¡Ö¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸ Î¾Íã¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢º¸Â¦¤Ë¥¾¥í¤Î¼êÇÛ½ñ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢3ËÜ¤ÎÅá¤Çµ»¤ò·è¤á¤ë¥¾¥í¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò¡¢±¦Â¦¤Ë¥µ¥ó¥¸¤Î¼êÇÛ½ñ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢Âµ»¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥¸¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¡Ö¥¾¥í¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥¸¡×¤ÎÈ±¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖËõÃã¡×¤È¡¢¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1350±ß¡£
¡Ö¥Ê¥ß ¥¥é¥¥é¥ª¥ì¥ó¥¸¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò1¸ÄÁª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¡£¡Ö¥Ê¥ß¡×¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ±ºîÉÊÆâ¤Î¤ª¶â¡Ö¥Ù¥ê¡¼¡×¤È¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ß¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¡£
¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ ºùºé¤¯ ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à1¸Ä¤òÁª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¡£¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¤Ò¤Å¤á¤È¡¢ÌÊ¤¢¤á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¡£
¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò8¸ÄÁª¤Ó¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤È³¤Â±Á¥¡Ö¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¡¦¥µ¥Ë¡¼¹æ¡×¤Ë¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤ä¡ÖÅÅÅÁÃî¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¤¬2800±ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬3500±ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î26Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥ë¥Õ¥£ ¥¹¥²¡¼¡¼¡ª¡ª³¤Â±¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£ ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Å¹¸ÂÄê¤Î¡ÖONE PIECE¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï5·î8Æü¤Þ¤Ç¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£