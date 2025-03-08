FC大阪vs鳥取 スタメン発表
[3.8 J3第4節](花園)
※14:00開始
主審:ハリソン・ブレア
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 15 黒崎隼人
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
MF 10 久保吏久斗
MF 20 堀越大蔵
MF 25 武井成豪
MF 33 禹相皓
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 68 平吹楽
DF 4 山下諒時
DF 6 舘野俊祐
DF 22 林田魁斗
MF 11 利根瑠偉
MF 24 佐藤諒
FW 17 和田育
FW 27 澤崎凌大
FW 88 松本孝平
監督
大嶽直人
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 10 富樫佑太
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 半田航也
控え
GK 1 寺沢優太
DF 4 二階堂正哉
DF 8 田中恵太
DF 21 河村匠
MF 2 藤田一途
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
FW 23 ダッジィ
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:ハリソン・ブレア
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 15 黒崎隼人
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
MF 10 久保吏久斗
MF 20 堀越大蔵
MF 25 武井成豪
MF 33 禹相皓
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 68 平吹楽
DF 4 山下諒時
DF 6 舘野俊祐
DF 22 林田魁斗
MF 11 利根瑠偉
MF 24 佐藤諒
FW 17 和田育
FW 88 松本孝平
監督
大嶽直人
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 10 富樫佑太
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 半田航也
控え
GK 1 寺沢優太
DF 4 二階堂正哉
DF 8 田中恵太
DF 21 河村匠
MF 2 藤田一途
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
FW 23 ダッジィ
監督
林健太郎