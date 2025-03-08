[3.8 J3第4節](花園)

※14:00開始

主審:ハリソン・ブレア

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 15 黒崎隼人

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

MF 10 久保吏久斗

MF 20 堀越大蔵

MF 25 武井成豪

MF 33 禹相皓

FW 7 木匠貴大

FW 9 島田拓海

控え

GK 68 平吹楽

DF 4 山下諒時

DF 6 舘野俊祐

DF 22 林田魁斗

MF 11 利根瑠偉

MF 24 佐藤諒

FW 17 和田育

FW 27 澤崎凌大

FW 88 松本孝平

監督

大嶽直人

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

MF 7 小澤秀充

MF 10 富樫佑太

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 18 半田航也

控え

GK 1 寺沢優太

DF 4 二階堂正哉

DF 8 田中恵太

DF 21 河村匠

MF 2 藤田一途

FW 19 三木直土

FW 22 吉田伊吹

FW 23 ダッジィ

監督

林健太郎