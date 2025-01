スターバックスに、ウィンターシーズンを彩るスイーツやフードが登場。

チョコレートとバナナを使ったスイーツ2種が新たに発売されるほか、人気の「クッキーとチョコレートのパウンドケーキ」が再登場します☆

スターバックス「Winter」フード・スイーツ第2弾

発売日:2025年1月15日(水)

販売店舗:全国のスターバックス店舗

スターバックスに、甘い音色に誘われ、チョコレートの織り成す華やかなシンフォニーと沢山のチョコスイーツが登場。

心ゆくまでチョコㇾ−トのオーケストラが堪能できるスイーツ3種が展開されます。

さらにフードメニューとして人気の「照り焼きチキン石窯フィローネ」がリニューアル☆

バナナとチョコレートテリーヌのタルト

価格:580円(税込)

濃厚な風味のチョコレートとバナナのフルーティーな味わいが魅力の「バナナとチョコレートテリーヌのタルト」

なめらかなチョコレートテリーヌ、ココアダマンド、ブラックココアタルト、食感や風味の異なるチョコレートやココアがバランスよく重ねてあります。

再登場:クッキーとチョコレートのパウンドケーキ

価格:390円(税込)

チョコレートチャンクのごろっとした食感も楽しめる「クッキーとチョコレートのパウンドケーキ」が再登場。

バニラ風味の生地にチョコレートを入れ、ビターなブラックココアクッキーを大胆にトッピングしたパウンドケーキです。

チョコレートバナナドーナツ

価格:310円(税込)

しっとりもっちりとした生地になめらかなチョコレートクリームを入れた「チョコレートバナナドーナツ」

バナナの鮮やかな彩りと、チョコ掛けの組み合わせで、見ても食べても”チョコバナナ”が満喫できます。

リニューアル:照り焼きチキン石窯フィローネ

価格:540円(税込)

リニューアル販売される、大きめのチキンで満足感のある「照り焼きチキン石窯フィローネ」

大きめのチキンに濃厚な甘辛い照り焼きソースとマヨネーズを絡め、美味しさUPの親しみやすい味の定番フィローネです。

チョコレートの織り成す華やかなシンフォニーと沢山のチョコスイーツが堪能できる期間限定メニュー。

スターバックス「Winter」フード・スイーツ第2弾は、2025年1月15日より販売開始です☆

バレンタインデーに楽しみたいチョコレートビバレッジ!スターバックス「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)」 バレンタインデーに楽しみたいチョコレートビバレッジ!スターバックス「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チョコレートとバナナが主役のタルトやドーナツ!スターバックス「Winter」フード・スイーツ appeared first on Dtimes.