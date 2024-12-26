Snow Man目黒蓮＆佐久間大介、「LINE：ディズニー ツムツム」の新TVCMに登場！ メイキング＆インタビュー映像も公開
【LINE: Disney Tsum Tsum 11周年サプライズイヤー】
12月26日 放映開始
12月26日 放映開始
LINEヤフーが運営するAndroid/iOS用カジュアルパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」の新TVCM「LINE: Disney Tsum Tsum 11周年サプライズイヤー」篇が本日12月26日より放映開始された。
「LINE：ディズニー ツムツム」は、ディズニーキャラクターのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲーム。今回の新TVCMでは、Snow Manの目黒蓮さんと佐久間大介さんが、11周年記念ツム「ストリートスタイルミッキー」をイメージした衣装で登場し、11周年を盛り上げている。
「LINE：ディズニー ツムツム」の公式YouTubeチャンネルでは、新TVCMの動画を公開。CM撮影の様子を収録したメイキング＆インタビュー映像も期間限定で公開されている。【【ツムツム】LINE: Disney Tsum Tsum 11周年サプライズイヤー 篇】 【【ツムツム】LINE: Disney Tsum Tsum 11周年サプライズイヤー メイキング】
また、「LINE：ディズニー ツムツム」の11周年を記念したゲーム内イベントが本日12月26日より2025年1月31日23時59分まで開催される。詳細は特設サイトで確認可能だ。
□特設サイト：https://tsumtsum.game.line.me/ja/11th-anniversary/
(C) Disney