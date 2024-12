欧米の制裁措置に対抗するために仮想通貨の使用を許可する法改正が行われたことを受け、ロシア企業が国際金融取引でビットコインなどを使用し始めたことがわかりました。Интервью. Силуанов: дефицит бюджета снижается, в следующем году тенденция продолжитсяhttps://smotrim.ru/video/2913409

Russia is using bitcoin in foreign trade, finance minister says | Reutershttps://www.reuters.com/markets/currencies/russia-is-using-bitcoin-foreign-trade-finance-minister-says-2024-12-25/Russia says it's using bitcoin to evade sanctionshttps://www.axios.com/2024/12/25/russia-bitcoin-evade-sanctions-cryptoロシアのアントン・シルアノフ財務大臣によると、ロシアは外国貿易における仮想通貨の使用を許可し、ビットコインを含む各種仮想通貨のマイニングを合法化する措置を講じたとのこと。これにより、承認された団体が国際取引に仮想通貨を使用できるようになり、実際に仮想通貨で取引する企業が現れたそうです。ロシアのプーチン大統領が仮想通貨マイニングを合法化する法案に署名 - GIGAZINEシルアノフ氏は「実験的な制度の一環として、ロシアでマイニングしたビットコインを外国貿易で使用することを許可しました。そのような取引はすでに行われていて、さらに拡大し、発展させるべきであると考えています。これは来年実現すると確信しています」と述べました。ウクライナへの侵攻を始めたことなどを理由とする欧米の制裁により、ロシアは中国やトルコといった主要パートナーへの国際送金が困難になっています。西側の規制当局からの監視を避けるため、地元の銀行はロシア関連の取引に極めて慎重な姿勢を取っているためです。仮想通貨での取引を許可することで、既存の枠組みにとらわれない選択肢を設けることが狙いとみられていますが、海外メディアのAxiosは「ロシア企業がロシア政府によって仮想通貨での取引を許可されているからといって、他のすべての国がそれを受け入れるとは限りません。自国の法律と西側の金融規制当局からの圧力があります」と指摘し、制裁に対する最善の対抗策とはならない可能性があるとの見方を示しました。2024年12月初め、ウラジーミル・プーチン大統領は「アメリカのバイデン政権は米ドルを政治的に利用することで、基軸通貨としての米ドルの役割を損なっており、多くの国が代替資産に頼らざるを得なくなっている。そのような資産の一例がビットコインであり、世界の誰もビットコインを規制することはできない」と述べ、仮想通貨の広範な利用を支持しました。なお、ロシアは一部地域で「エネルギー消費の管理のため」に6年間仮想通貨のマイニングを禁じています。ロシア政府が複数地域でマイニングを2031年まで禁止 - GIGAZINE