ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクション「アストロボット」において、冬の最新アップデート(12月13日より配信中)を記念したフォトコンテストキャンペーン「『アストロボット』フォトコンテスト」を本日12月16日より開始した。

本フォトコンテストには、「アストロボット」をプレイ中にお気に入りのシーンをフォトモードにて撮影し、画像を自身のXに指定のハッシュタグ「#アストロフォト部」を付けて投稿することで応募できる。

ハッシュタグ入りの投稿画像の中から個性的でキャラクターの魅力にあふれる作品が入賞作品として選定され、10名に2,000円分のプレイステーションストアカード(A賞)が贈られる。なお、入賞作品は後日、PlayStation.Blogで紹介される。

また、ハッシュタグ付きで作品を投稿し、別途専用の応募フォームから申し込んだ人の中から10名が、2025年2月に開催予定のファンミーティングイベント「Team ASOBI ファンミ!」に招待される(B賞)。

「『アストロボット』フォトコンテスト」 概要

投稿および応募期間:12月16日13時~2025年1月13日23時59分

【応募方法】

「アストロボット」本編に加え、10月17日のアップデート第1弾で配信されたスピードランステージ、また最新アップデートで追加されたクリスマスステージ等を含むすべてのレベルを対象に、お気に入りのシーンやアストロ、またボットたちをゲーム内のフォトモードで撮影し、自身のX(旧Twitter)でハッシュタグ「#アストロフォト部」をつけて画像を投稿する。

「Team ASOBI ファンミ!」への参加を希望する場合は、ゲームフォトを投稿した自身の投稿URLを添付し、専用の応募フォームから必要事項を記入のうえ応募する。

□応募フォーム

【賞品】

・A賞:プレイステーション ストアカード 2,000円分 10名

・B賞:「Team ASOBI ファンミ!」への参加 10名(専用フォームからの応募者のみ)

※A賞とB賞の重複当選はありません。

【「Team ASOBI ファンミ!」について】

東京都港区のソニー・インタラクティブエンタテインメントのオフィスにて、2025年2月下旬、平日夕方以降の開催を予定。イベントの所要時間は90分ほどで、開発者のトークイベントやクイズ大会など楽しい参加型のイベントのほか、ここでしか見られない原画やコンセプトアートなどが展示される予定。

【応募の条件】

・「アストロボット」を購入し、ゲームがプレイできる状態であること

・応募期間中(2024年12月16日 13時から2025年1月13日 23時59分まで)に、自身のプレイ中のシーンをフォトモードで撮影し、ハッシュタグ付きで自身のXにて投稿すること

・「Team ASOBI ファンミ!」への参加希望者は、専用フォームから期間中に申し込むこと

・当選した場合に、発送先等の個人情報の提供に同意できる人

「アストロボット」について

「アストロボット」は「The Game Awards 2024」において、その年を代表する最高のタイトルを表彰するGOTY(ゲーム・オブ・ザ・イヤー)を受賞。10月17日からは無償アップデートにより本編クリア後にスピードランステージ等の新規コンテンツが順次配信されており、12月13日には、アップデート第2弾となるクリスマス仕様の新ステージ「わくわくスノータウン」や特別なボットが配信された。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.