スイーツのプロがおすすめ！ もりもりクリームが食べられる、夢のようなお店5選

もりもりのクリームが食べたくなったらこの店へ! スイーツコンシェルジュのはなともさんがクリームをたっぷり食べられるお店をご紹介。

満足するまでクリームを!

クリーム好きはいつも探している! クリームがた〜っぷりのった夢のようなお店を……。しかし、なかな出会えないもりもりクリームのお店。そんなまだまだ知られざるクリームもりもりのお店を、スイーツコンシェルジュのはなともさんに教えてもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. オレンジカウンティ 本店(祖師ヶ谷大蔵)

生クリームメガもり 3メガ

クレープ「生クリーム+みかん」350円に、トッピング「生クリームメガもり」3メガ300円 出典:なーこ333さん

はなともさん

祖師ヶ谷大蔵駅の北口にあるクレープのお店「オレンジカウンティ」。どのクレープもボリューム満点ですが、その中でも「生クリーム3メガ」は、都内で1番!と言っていいほどの超特大サイズ。低脂肪の生クリームを使用しているため、見た目以上にあっさりしているのが特徴です。生地はもちもちでなめらかな生クリームと好相性。あまりのおいしさに無我夢中で食べ進めてしまいます。生クリームが好きで好きでしょうがない人にぜひ食べてほしい超メガ盛りクレープです。

1メガ(+100円)でもこのボリューム! 出典:kruleさん

2. 松涛カフェ 本店(神泉)

松濤ロール Lサイズ+もりもり生クリームトッピング

「松濤ロール」Lサイズ1,800円、トッピング「もりもり生クリーム」200円、「メープルシロップ」70円

<店舗情報>◆オレンジカウンティ 本店住所 : 東京都世田谷区祖師谷3-1-17TEL : 03-6382-6362

はなともさん

渋谷にある「松涛カフェ」は、こだわりのコーヒーと自家製スイーツが楽しめる人気のお店。名物の「松涛ロール」はS〜Lの3サイズあり、トッピングは自分好みに注文できます。その中でもLサイズ(要事前予約)は、総量の約半分が生クリームという、まさに生クリーム好きにはたまらない内容です。さらに「もりもり生クリーム」をトッピングすれば、上から下まで生クリームというとんでもないロールケーキが完成! Lサイズはかなりのボリュームなので、友人とシェアして食べるのがおすすめですよ。

中にも生クリームがぎっしり! 出典:taku_1204さん

3. なまくり(池袋、渋谷)

スイーツ缶 なまくり

「なまくり」330ml 850円 出典:runachiwawaさん

<店舗情報>◆松涛カフェ 本店住所 : 東京都渋谷区松涛1-29-24 松涛郵便局 1FTEL : 03-5784-1566

はなともさん

自販機で買える新感覚スイーツ「なまくり」。缶の中は9割の特製生クリームと1割のスポンジケーキという、生クリーム好きには夢のような構成です。特製クリームには北海道産生クリームを使用しているため、口どけがとってもなめらか。隠し味に北海道産マスカルポーネを入れているため、見た目以上にさっぱりとしているのが特徴です。甘さ控えめのスポンジとまろやかな特製クリームの相性は抜群。生クリームのみでもあっという間に食べられるから驚きです。「クリームを口いっぱいに頬張りたい!」をボタン一つで叶えてくれる夢のようなスイーツ缶です。

自動販売機で生クリームが購入できるとは! 写真:お店から

4. 日本橋 千疋屋総本店 銀座三越店(銀座)

バナナオムレット

「バナナオムレット」540円 写真:お店から

<店舗情報>◆なまくり住所 : 東京都豊島区東池袋1-14-4TEL : 03-3971-9601<店舗情報>◆スイーツ缶 なまくり住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 B2FTEL : 050-6880-0622

はなともさん

1834年創業の老舗果物専門店「日本橋 千疋屋総本店」。同店で大人気の「バナナオムレット」は、バナナとホイップクリームをふんわりとしたスポンジで包んだもの。見るからにホイップクリームたっぷりで、クリーム好きにはたまらない一品です。たっぷりのホイップクリームと完熟したバナナ、ふわふわのスポンジというシンプルな組み合わせですが、一口食べると懐かしい味わいにほっこりします。フィルムに包まれた素朴なスタイルも魅力的。持つとずっしり重いのにクリームは甘さ控えめなので、食後でもペロッと食べられますよ。

5. ドロゲリア サンクリッカ(白金高輪)

マリトッツォ ドルチェ

「マリトッツォ ドルチェ」750円 出典:ttnn06さん

<店舗情報>◆千疋屋総本店 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 03-3535-1852

はなともさん

白銀高輪にある「ドロゲリア サンクリッカ」の「マリトッツォ ドルチェ」。マリトッツォといえばまんまるとした形をイメージしますが、同店は珍しいボート形。最高級のオリーブオイルを使用したふわふわのブリオッシュに、ピエモンテ産ヘーゼルナッツチョコクリームとカスタード、その上にバニラビーンズ入り生クリームをたっぷりのせています。素材のおいしさが一級品で、一度食べると忘れられないおいしさです。生クリームにはバニラビーンズが入っているため、味も香りもとってもリッチ。ブリオッシュも食べやすく、生クリームがたっぷりでも重く感じることはありません。

クリームの形状はお店の人の気分次第で変わるそう(笑) 出典:おさんぽまゆゆさん

番外編 汐汲坂のクレープ屋さん(神奈川・横浜)

生はちみつを使ったクレープ店の「クリーム単品」

「クリーム単品(ショコラ)」880円 出典:ふ〜にゃんさん

<店舗情報>◆ドロゲリア サンクリッカ住所 : 東京都港区白金1-5-7 小宮山 1FTEL : 03-3444-0516

元町・中華街駅のそばにあるクレープ店「汐汲坂のクレープ屋さん」。生はちみつを使ったオーガニッククレープが人気の同店ですが、なんと!クレープにトッピングされたシャンティクリームだけのメニューがあるんです。「クリーム単品」で「生はちみつ」「ショコラ」「ピーナッツ」からソースを選びます。甘さ控えめで、軽い口当たりのシャンティクリームなのでカップ1杯をあっという間に完食。クリーム好きにおすすめしたいクレープ店です。

食べログレビュアーのコメント

「生はちみつ(クリーム&バナナ)」1,180円 出典:dijurさん

『希少な天然・非加熱の生アカシアはちみつを使った

珍しいクレープが食べられるんです。

今回注文したのは人気No.1の「生はちみつ クリーム」

注文から1枚ずつ焼き上げた生地はモチモチ&少しサクッとした食感。

生地そのままでも美味しさがあります♪

中にはたっぷりのシャンティクリームで軽い口当たりで食べやすく

生はちみつの甘さを引き立ててくれます。

砂糖や添加物などFreeでからだに優しい

ヘルシー&オーガニックなとこが嬉しいですね!

クリームだけで注文することができるので追いクリームにしたりするのも

お店の雰囲気も良く他のメニューも気になるので

またお伺いしたいですね!』(taku_1204さん)

<店舗情報>◆汐汲坂のクレープ屋さん住所 : 神奈川県横浜市中区元町3-145 1FTEL : 045-681-7710<店舗情報>◆汐汲坂のクレープ屋さん 桜木町店住所 : 神奈川県横浜市中区野毛町3-122 バラック 1FTEL : 045-323-9394

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部 写真:はなとも

