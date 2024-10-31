「AirPods 4」の人気が続く！ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/10/31
「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 CX Plus True Wireless Black
CX Plus True Wireless Black（Sennheiser）
9位 JBL Tour Pro 2 Champagne
JBLTOURPRO2CPG（ハーマンインターナショナル）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 JBL Tour Pro 2 Black
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 CX Plus True Wireless Black
CX Plus True Wireless Black（Sennheiser）
9位 JBL Tour Pro 2 Champagne
JBLTOURPRO2CPG（ハーマンインターナショナル）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。