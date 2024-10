食べたかったのはコレ！ 大人気、韓国のグリークデイヨーグルトが日本初進出（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は韓国で大人気のグリークヨーグルトブランドが日本に初進出してオープンした店。本場韓国での味わいをそのまま日本で楽しむことができます。

Greek day Omotesando(東京・明治神宮前)

韓国で大人気のグリークヨーグルト。その火付け役とも言われる人気ブランド「Greek day(グリーク デイ)Omotesando」が、2024年9月2日、原宿にオープンしました。スイーツファン待望の日本初上陸です。

店舗外観。鮮やかなマリンブルーのテントが目印 写真:お店から

グリークヨーグルトとはギリシャの地中海沿岸で伝統的に作られてきた、人工添加物を入れず原乳を発酵させたヨーグルト。日本ではギリシャヨーグルトと呼ばれており、まるでクリームチーズのようになめらかな舌触りと濃厚な食感が特徴です。韓国では5、6年前から人気となり、専門店が次々と誕生。旅行で韓国を訪れた際、楽しんだという人も多いでしょう。

カラフルなトッピングでビジュアルも抜群 写真:お店から

「グリークデイ」は2016年に創業。健康に良くおいしいヨーグルトが注目を集め、その後、直営店やフランチャイズを次々にオープン。まさに韓国のグリークヨーグルトブームをけん引する存在なのです。

1階の販売スペース。2階には広々としたイートインスペースがあります 出典:ゆっきょしさん

明治神宮前駅から徒歩4分ほどの場所にある店は、同店のテーマカラーである鮮やかなマリンブルーが目印。1階と2階の2つのフロアからなり、販売スペースは1階にあります。白を基調としマリンブルーをアクセントにしたインテリアが、清潔感があり爽やかです。

「マリンブルー」R 1,200円、L 1,600円 写真:お店から

クリーミーで濃厚なミルク風味のヨーグルトにフルーツやグラノーラなどをトッピングするのが韓国スタイル。おすすめは多彩なトッピングを組み合わせたコンビネーションヨーグルト。ヨーグルトは硬めの「シグネチャー」ととろみのある「ライト」の2種類から選べます。

「ハワイアン」M1,200円、L1,600円 写真:お店から

ブルーベリーやバナナ、ドライイチジク、メープルオーツのグラノーラをトッピングした「マリンブルー」は、甘酸っぱいフルーツとカリカリとした食感のグラノーラ、トロリ濃厚なヨーグルトの組み合わせが楽しい王道のおいしさ。ブドウやパイナップル、グレープフルーツなどフルーツたっぷりの「ハワイアン」もフルーツ好きにはたまりません。メニューは季節ごとに旬の果物を使用、バリエーションが豊富なのでリピートしても飽きることはなさそうです。

フレーバーヨーグルト、各種シングル520円 写真:お店から

本来の味をシンプルに楽しむならフレーバーヨーグルトがおすすめ。ヨーグルトにフレーバーを加えただけのシンプルなメニュー。いちごやマンゴーなどのフレーバーとヨーグルトのミルキーな風味のハーモニーを楽しめます。

ポンダンヨーグルト、各900円 写真:お店から

「ポンダンヨーグルト」も同店ならではのメニュー。通常より軽めのグリークデイライトヨーグルトに季節のフルーツをたっぷりトッピング。タピオカのような粒状のこんにゃくパールも加わり、もちもち食感で満腹感も得られるメニューです。

日本でも早くも話題になっているグリークヨーグルト。ボリューム満点なのでヘルシーな軽食にもぴったりです。テイクアウトも可能なので、気軽に訪れてみてはいかでしょう。

食べログレビュアーのコメント

左から時計回りに「コンビネーションヨーグルト」「ポンダンヨーグルト」「フレーバーヨーグルト」 出典:chacky1124さん

『コンビネーションヨーグルト

旬の果物とグラノーラ、シリアルなど、ヨーグルトと相性のいい美味しいトッピングを多様に組み合わせて作った、Greek dayならではの特別なヨーグルトボール。

映えるし、シリアルのカリカリ感と新鮮な果物と、ヨーグルトの滑らかさがマッチしていて、めちゃくちゃ美味しい!!



ポンダンヨーグルト

軽くて柔らかい食感のGreek dayライトヨーグルトに、甘くて新鮮な旬の果物がポチャン!(韓国語の音:ポンダン)そこに低カロリーのこんにゃく粒が入っていて、もっちりとした食感。これハマる〜満腹感もあって、ダイエットにも良さそうだ。



フレーバーヨーグルト

とろっとしたグリークヨーグルト本来の味を感じたいなら、このフレーバーヨーグルト。ひとくち食べて、チーズみたいって思った!マンゴーの果肉もいっぱい入っていて大満足』(chacky1124さん)

ヨーグルトはシグネチャー 出典:manamin_1234さん

『コンビネーションヨーグルト、ジャングルグリーン

酸味のあるキウイと甘みのあるバナナにブルーベリー。ナッツなどのオーツでザクザク感も感じながら食べるコンビネーションヨーグルトはとってもおいしいです。

こちらもシグネチャーと言う固めの配合のヨーグルトにしてしまったのですが、ちょっと混ざらないので、こちらはライトのほうがよかったかなと思いました。

甘みも少なめなので、トッピングに蜂の巣の形のようなコムハニーを付けるがオススメ。



カフェスペースは2階もあり割と広いです

食べきれない分は帰りにテイクアウト用の容器に入れて頂けますよ』(mainitinagarabikatuさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Greek day Omotesando住所 : 東京都渋谷区神宮前6-7-15 YOビルTEL : 03-6427-2522

文:小田中雅子

