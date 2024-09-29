NECvsフェイエノールト スタメン発表
[9.28 オランダ・エールディビジ第7節](ホッフェルトスタディオン)
※25:45開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 R. Roefs
DF 2 ブライアン ペレイラ
DF 4 イヴァン マルケス
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 C. Verdonk
MF 6 M. Hoedemakers
MF 7 ロベル
MF 71 D. Proper
FW 5 トーマス・ウーワイアン
FW 10 S. Hansen
FW 18 小川航基
控え
GK 1 S. van Gassel
GK 31 R. Janse
DF 19 L. Lyratzis
MF 8 A. Darellas
MF 20 ラッセ シェーネ
MF 25 S. Ouaissa
FW 9 塩貝健人
FW 11 B. Önal
監督
メイヤーロジエル
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
※25:45開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 R. Roefs
DF 2 ブライアン ペレイラ
DF 4 イヴァン マルケス
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 C. Verdonk
MF 6 M. Hoedemakers
MF 7 ロベル
MF 71 D. Proper
FW 5 トーマス・ウーワイアン
FW 10 S. Hansen
控え
GK 1 S. van Gassel
GK 31 R. Janse
DF 19 L. Lyratzis
MF 8 A. Darellas
MF 20 ラッセ シェーネ
MF 25 S. Ouaissa
FW 9 塩貝健人
FW 11 B. Önal
監督
メイヤーロジエル
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります