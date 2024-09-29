[9.28 オランダ・エールディビジ第7節](ホッフェルトスタディオン)

※25:45開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 22 R. Roefs

DF 2 ブライアン ペレイラ

DF 4 イヴァン マルケス

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 C. Verdonk

MF 6 M. Hoedemakers

MF 7 ロベル

MF 71 D. Proper

FW 5 トーマス・ウーワイアン

FW 10 S. Hansen

FW 18 小川航基

控え

GK 1 S. van Gassel

GK 31 R. Janse

DF 19 L. Lyratzis

MF 8 A. Darellas

MF 20 ラッセ シェーネ

MF 25 S. Ouaissa

FW 9 塩貝健人

FW 11 B. Önal

監督

メイヤーロジエル

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

FW 14 Igor Paixão

FW 38 イブラヒム・オスマン

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 21 P. Andreev

DF 15 F. González

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

MF 6 R. Zerrouki

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります