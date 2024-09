ファミリーマートの店内に設置されている、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」から「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」が登場!

人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボ第3弾となる今回は、チョコ感200%超えでさらに濃厚な味わいに仕上げられています☆

価格:350円(税込)

発売日:2024年9月17日(火)

内容量:190ml

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※一部取扱いのない店舗もあります

有楽製菓「ブラックサンダー」と、ファミリーマートが展開するコーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズがコラボレーションした「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」が数量限定で2024年も登場!

2022年4月の第1弾は、発売から2週間で累計販売数190万杯を突破し、同一期間内の販売実績がファミリーマート史上歴代1位となった人気のシリーズの新作です。

2023年の第2弾では、ザクザク食感をアップさせ、よりブラックサンダーに近い食感へとリニューアルされました。

そして今回、ブラックサンダー発売30周年となる2024年にコラボ第3弾「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」を発売。

チョコ感200%超えの濃厚なチョコレートをひとくちサイズで楽しめる「ブラックサンダー ひとくちサイズ」をイメージしたフラッペです!

ザクザク食感を残しつつ、カカオ分の配合量を調整し、チョコレートの濃厚感を200%アップしたコールドドリンク。

よりおいしく濃厚になった「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」は、ブラックサンダーファンの方もファミリーマートのフラッペのファンの方も満足すること間違いなしの一品です☆

有楽製菓 社長・河合辰信氏のコメント

ザクザクの限界に挑戦した昨年がブラックサンダー チョコレートフラッペの究極形だと思っていましたが、違いました。

今年は超ザクザク食感に加えてチョコレートの濃厚感を200%アップさせ、悪魔的なフラッペを生み出してしまいました。

超進化したイナズマ級の飲みごたえをご堪能ください。

ザクザク食感とチョコの濃厚さがアップした、“おいしさイナズマ級”の「ブラックサンダー」をイメージしたフラッペ!

「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」は、2024年9月17日(火)より全国のファミリーマートにて販売開始です。

