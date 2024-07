三方枠玄関用ムクタイプ登場！城東テクノ「シートラッピング樹脂枠」

城東テクノは、プレミアムな“黒”の質感を実現した樹脂製ドア枠『シートラッピング樹脂枠』から、高さ2,400mmで玄関ドアやハイドアタイプのユニットバスに対応した「三方枠玄関用ムクタイプ」を販売中です。

城東テクノ「シートラッピング樹脂枠」

カラー :ブラック

梱包 :1セット/ケース

セット明細:縦枠2本、上枠1本、小口隠しシール2枚

(1) 品番:SW-174M24-2410-BK

寸法:(幅)174mm (間口)1,000mm (高さ)2,400mm

正価:65,000円税別 (71,500円税込)/セット

(2) 品番:SW-174M24-2415-BK

寸法:(幅)174mm (間口)1,500mm (高さ)2,400mm

正価:76,000円税別 (83,600円税込)/セット

(3) 品番:SW-174M24-2420-BK

寸法:(幅)174mm (間口)2,000mm (高さ)2,400mm

正価:80,000円税別 (88,000円税込)/セット

【製品情報】

樹脂製なので水廻りに使用しても腐らず、また木材と変わらない施工性の高さから、多くのプロフェッショナルに選ばれているJotoの樹脂枠。

中でも「シートラッピング樹脂枠」は従来の使いやすさに加え、モダンでラグジュアリーな住宅デザインのキーワードとして注目されている“黒”の需要に対応したJotoの新しい樹脂枠です。

無機質な樹脂に立体感のあるシートを融合させることで、質感豊かな圧倒的な“黒”を表現。

モダンな空間づくりに最適な樹脂製建材として好評を得ています。

今回さらに幅広いニーズに応えるため、高さ2,400mmサイズの「三方枠玄関用ムクタイプ」を新たに発売しました。

樹脂製で水掛かり部分に使用しても腐らないという特長はもちろん、シロアリの食害も受けないので玄関ドア枠として土間までおろして納めても安心。

また近年トレンド傾向にある、シックな色を基調としたホテルライクなハイドアのユニットバス枠としても施工可能となっています。

■特長1 「プレミアムな質感」

基材に着色するのではなく、デザイン性に優れたシートを採用。

上質な空間に最適な質感を実現。

■特長2 「指紋が目立ちにくい」

耐汚性に優れたシートを使用しているため指紋が目立ちにくく、ブラックカラーの美しさをいつまでも引き立てます。

■特長3 「水廻りに最適な樹脂製枠」

基材が樹脂のため湿気や水に強く、水廻りに使用しても腐朽の心配がありません。

