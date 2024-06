苦みと甘さが口の中でとろける、抹茶アフタヌーンティー＆パフェ10選

初夏に楽しめる抹茶のアフタヌーンティーやパフェを、グルメジャーナリストの東龍さんが教えてくれました!

初夏にピッタリの抹茶スイーツ

この時期になると、抹茶を楽しめるホテルやカフェが増えています。まだまだ楽しめる抹茶アフタヌーンティーとパフェを、東龍さんが紹介します。

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口で分かりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

1. ANAインターコンチネンタルホテル東京「アトリウムラウンジ」

抹茶アフタヌーンティー 8,250円

写真:お店から

東龍さん

サマーフルーツとマリアージュした新機軸の抹茶スイーツが味わえます。紅茶はファンが多いロンネフェルトです。

オプションで頼めるスペシャルドリンク 写真:お店から

※2024年7月1日〜7月30日

2. ザ・プリンス パークタワー東京「ロビーラウンジ」

お抹茶アフタヌーンティー 〜千休とコラボレーション〜 7,000円

出典:ayapom192さん

<店舗情報>◆アトリウムラウンジ住所 : 東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京TEL : 03-3505-1185

東龍さん

宇治抹茶専門ブランド「千休」とコラボレーション。看板商品“抹茶玄米カヌレ”や“米粉の抹茶フィナンシェ”なども楽しめます。

※2024年6月30日まで

3. ラデュレ 日比谷店

アフタヌーンティー“抹茶” 2名 13,200円

出典:ayapom192さん

<店舗情報>◆ロビー ラウンジ住所 : 東京都港区芝公園4-8-1 ザ・プリンス パークタワー東京 1FTEL : 03-5400-1111

東龍さん

新作パティスリー「モンブラン・抹茶」や、この時期だけの抹茶のサントノレも味わえる貴重な機会です。

※2024年6月30日まで

4. ホテル椿山荘東京「ル・ジャルダン」

Premium 宇治茶アフタヌーンティー7,500円

出典:carpc472さん

<店舗情報>◆ラデュレ 日比谷店住所 : 東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ 1FTEL : 03-4335-4202

東龍さん

「辻利兵衛本店」とコラボレーション。「抹茶わらび餅と抹茶プリン」「かぶせ茶あんバターサンド」など抹茶をしっかりと堪能できます。

※2024年6月30日まで。 完全予約制(前日18:00まで)

5. ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」

抹茶アフタヌーンティー 8,000円

写真:お店から

<店舗情報>◆ル・ジャルダン住所 : 東京都文京区関口2-10-8 ホテル椿山荘東京 3FTEL : 03-3943-5489

東龍さん

柑橘類を合わせ、さっぱりとした抹茶アフタヌーンティー。紅茶はTWGで、ドリンクは20種類と豊富です。

※2024年6月30日まで。 土日限定、要予約

6. 帝国ホテル「インペリアルラウンジ アクア」

アフタヌーンティー“OCHA” 平日 9,400円、土日祝日 9,800円

出典:ayapom192さん

<店舗情報>◆ザ・ラウンジ住所 : 東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1FTEL : 050-5590-7927

東龍さん

「一保堂茶舖」とコラボレーション。スペシャルデザート「ニュアージュ ヴェール」は別添えで、特別感があります。

※2024年6月30日まで

7. アニヴェルセルカフェ 表参道

抹茶アフタヌーンティー 7,000円

写真:お店から

<店舗情報>◆インペリアルラウンジ アクア住所 : 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京 本館 17FTEL : 03-3539-8186

東龍さん

好評のクレームブリュレやフィナンシェといった定番スイーツが抹茶バージョンに変身しました。

※2024年6月30日まで。予約限定

8. ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「ニューヨークラウンジ」「ハドソンラウンジ」

抹茶と柚子のミルフィーユパフェ 3,300円

写真:お店から

<店舗情報>◆アニヴェルセル カフェ住所 : 東京都港区北青山3-5-30TEL : 050-5600-7390

東龍さん

フォトジェニックな立体感のあるパフェです。抹茶のわらび餅やほうじ茶チュイールなど和風づくしです。

※2024年6月30日まで

9. ピエール マルコリーニ

パフェ オ マンゴ&マッチャ 1,980円

出典:わたかつさん

<店舗情報>◆ニューヨークラウンジ by インターコンチネンタル 東京ベイ住所 : 東京都港区海岸1-16-2 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 1FTEL : 03-5404-7895<店舗情報>◆ハドソン ラウンジ アンバー住所 : 東京都港区海岸1-16-2TEL : 03-5404-7894

東龍さん

抹茶とマンゴーを合わせた異色のパフェ。ピエール マルコリーニのチョコレートが味わえるのもうれしいところ。

※2024年8月31日まで

10. ザ・キャピトルホテル 東急ラウンジ「ORIGAMI」

抹茶パフェ 2,530円

出典:まるみぃまるみぃさん

<店舗情報>◆ピエール マルコリーニ 銀座店住所 : 東京都中央区銀座5-5-8TEL : 03-5537-0015

東龍さん

抹茶をふんだんに用いたベリーとマリアージュしたパフェです。黒蜜スポイトで味変も楽しめるのがいいです。

※2024年6月30日まで

<店舗情報>◆ラウンジ ORIGAMI住所 : 東京都千代田区永田町2-10-3 ザ・キャピトルホテル 東急 3FTEL : 03-3503-0872

※価格は税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:東龍、食べログマガジン編集部

The post 苦みと甘さが口の中でとろける、抹茶アフタヌーンティー&パフェ10選 first appeared on 食べログマガジン.