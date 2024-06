ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ハリー・ポッター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ハリー・ポッター」グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、世界中で愛され続けている「ハリー・ポッター」シリーズのグッズが2024年6月に登場!

ラインナップは「ホグワーツ魔法魔術学校」の4寮をモチーフにした「フード付きバスタオル」と「ぬいぐるみ」です。

ハリー・ポッター プレミアムフード付バスタオル

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約120×2×80cm

種類:全4種(グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー)

各寮のローブとマフラーをモチーフにした、夏にぴったりのフード付バスタオル。

お風呂上りにはもちろん、プールや海水浴でも日よけとして活躍してくれます。

羽織るだけで「ホグワーツ魔法魔術学校」の寮生気分を楽しめるプライズです☆

ハリー・ポッター ANIMAL COORDY ぬいぐるみ

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約8×7×15cm

種類:全4種(グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー)

4つの寮を象徴する動物たちが“ANIMAL COORDY(アニマルコーディ)”シリーズになって登場!

各寮のイメージカラーを取り入れた、ローブ姿の動物たちがとってもかわいいぬいぐるみです☆

おしゃれでかわいい「ホグワーツ魔法魔術学校」のバスタオルとぬいぐるみ。

2024年6月より全国のゲームセンターなどにて順次投入される、セガプライズ「ハリー・ポッター」グッズの紹介でした☆

