日本ファルコムの「軌跡」シリーズがTCGになって登場！ 「軌跡TRADING CARD GAME」は11月29日発売予定軌跡シリーズ20周年記念展などでPRカード配布
11月29日 発売予定
TCGは、トレーディングカードゲーム「軌跡TRADING CARD GAME」を11月29日に発売する。商品の受注は6月21日より開始予定。
本商品は、日本ファルコムのゲーム「軌跡」シリーズの生誕20周年を記念した新作トレーディングカードゲーム。「軌跡シリーズ」の登場人物や出来事がカード化され、壮大な世界観をトレーディングカードゲームで楽しむことができる。
「軌跡TRADING CARD GAME」商品仕様
＜軌跡TRADING CARD GAMEブースターパック＞
発売予定日：11月29日
・パック：8枚入り、500円（税抜)
・BOX：20パック入り、10,000円（税抜）
・INカートン：6BOX入り、60,000円（税抜）
・OUTカートン：4INカートン入り、240,000円（税抜）
・カード種類数：ノーマル（N）46種、レア（R）35種、スーパーレア（SR）38種、シークレット（SEC）2種
・購入特典：BOX PRカードランダム１種封入（全3種）
・カードサイズ：H88 x W63（mm）
また、全国のカードショップと日本ファルコム公式オンラインショップ、軌跡シリーズ20周年記念展にて「軌跡TRADING CARD GAME」のPRカードを配布する。カードショップと日本ファルコム公式オンラインショップでは6月21日から、軌跡シリーズ20周年記念展では6月22日から配布を開始し、なくなり次第終了となる。
配布PRカード
対象カードショップ
・アメニティードリーム（13店舗：吉祥寺店、池袋店、なんば2号店、京都店、秋葉原店、新宿店、横浜店、町田店、大須店、札幌店、大宮店、蒲田店、立川）
・イエローサブマリン（22店舗：札幌GAMESHOP、横浜店、柏マルイ店、千葉ゲームショップ、プレイソフト宮原店、新宿店、池袋GAMESHOP、町田GAMESHOP、川崎店、溝口店、横浜ムービル店、京都店、マジッカーズ福岡店、宇都宮店、名古屋GAMESHOP、秋葉原本店★ミント、三宮店、姫路店、なんば本店、川越カードショップ、広島店、立川店）
・カードン
・ホビーステーション（25店舗：秋葉原本店、秋葉原駅前店、池袋本店、町田店、横浜店、川崎店、溝口店、本厚木店、湘南藤沢OPA店、千葉店、GLOBO蘇我店、松戸店、津田沼店、大宮店、南越谷店、所沢店、名古屋大須本店、大須万松寺通店、名駅2号店、イオンモールKYOTO店、日本橋本店、神戸三宮店、広島2号店、仙台駅前店、金沢店）
・カードショップmagi（６店舗：magi 中野ブロードウェイ店、カードショップmagi秋葉原店、magi秋葉原ラジオ会館店、magi大阪なんばマルイ店、magi大阪日本橋店、magi名古屋PARCO店）
軌跡シリーズ20周年記念展
・6月22日～7月7日 グランエンタス（秋葉原オノデン1F）
・7月13日～7月21日 ジーストア名古屋
・7月27日～8月4日 ジーストア大阪
・8月10日～8月18日 ジーストア小倉
・8月31日～9月8日 ジーストア仙台
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