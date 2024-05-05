¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤«¤é½÷Í¥¤Ë¡ÄÇ¨¤ì¾ì¤Ç¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¡¢¸µÉ×¤Î£±²¯±ß¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤â¡Ö¹âÅçÎé»Ò¡×¤Î°¹¸æÅÁÀâ
½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¼Ö¤ÏÃæ¸Å¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Ä¥ì¡¼¥¹Âå¤ä¼ÖÂå¤Î»ñ¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë
¡Ç24Ç¯¤ËÆþ¤ê¡ØâÛ¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù¤ä¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤¢¤µ¤ó-Å·»È¤Î»í-¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿½Ð±é±Ç²è¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¸ø³«¡¢5·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö½÷Í¥¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¡×¤È³Ð¸ç¤·¤¿¼ã¼ê»þÂå¤ÎÊ£»¨¹üÀÞ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç³èÌöÃæ¤Î¹âÅçÎé»Ò¡£¡È¶ËºÊ¡É¤ä¸µÉ×¤ÎÂáÊá¡¦Î¥º§ÁûÆ°¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Èà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹âÅçÎé»Ò¤Ï1964Ç¯7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£16ºÐ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢18ºÐ¤Ç¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¼Ö¤ÏÃæ¸Å¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·3Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¤ËÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¹ñÆâAµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¼Ö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡Ö·ë¶É2Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·ë²Ì¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èá»´¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£¥Ü¥³¥Ü¥³Áê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡£¡×¡ÊFLASH¡Æ97Ç¯6·î1ÆüÎ×Áý¹æ¡Ë¡¢¡Ö²¿Âæ¤â¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¼Ö¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤â¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°Äì¤ò¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡×¡Ê½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Æ03Ç¯1·î1¡¦8Æü¹çÊ»¹æ¡Ë¤È¡¢¤è¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥ì¡¼¥¹Âå¤ä¼ÖÂå¤Î»ñ¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡Æ88Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤È¤é¤Ð¡¼¤æ¡×¤ÎCM¤¬¾¾Ê¿·ò¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡Æ89Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØË½¤ì¤óË·¾·³·¡Ù¤Ç¸æÄíÈÖÌò¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
25ºÐ¤ÈÃÙºé¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µþÅÔ¤ÎÂÀ¿Á»£±Æ½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ÏÂç¤¤Ê·Ð¸³¤ò¹âÅç¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤«¤éÁá¤¯²Ç¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥¥ß¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊFLASH¡Æ97Ç¯6·î1ÆüÎ×Áý¹æ¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡ÖÂÀ¿Á¤Î»£±Æ½ê¤Ç¤â¤Þ¤ì¤¿¤¢¤Î·Ð¸³¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ç¡¢º£¤âÅìµþ¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤È¤¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê²È¤Î¸÷¡Æ22Ç¯1·î¹æ¡Ë¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÌò¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À±Ç²è½é¼ç±é¡ÄÇ»¸ü¤Ê¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤Ë
¡Æ93Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤µ¤Þ¤è¤¨¤ëÇ¾¿ñ¡Ù¤Î¼ç±é½÷Í¥¤¬¹ßÈÄ¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ¹âÅç¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ê±Ç²è½é¼ç±é¡£Á´Íç¥Ì¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡×¡Ê¥¢¥µ¥Ò·ÝÇ½¡Æ03Ç¯4·î24Æü¹æ¡Ë¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢¿ÀÅÄÀµµ±¤È¶»¤òÁë¥¬¥é¥¹¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÇ¨¤ì¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç»¸ü¤Ê¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½çÄ´¤Ë½Ð±éºî¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¹âÁÒ·ò¤µ¤óÉÙ»Ê½ã»Ò¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÍÛ±ê¡Ù¤âÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¡Æ96Ç¯2·î1Æü¹æ¡Ë¤È¡¢Ç¤¶¢±Ç²è¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¹âÅç¤Ï¡ØÍÛ±ê2¡Ù¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥óÇîÅÌ¡¢ÉÔÃÎ²Ð¤ª¤ê¤ó¤òÇ®±é¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¹âÅç¤Î¿Íµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤¬¡Æ97Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²«ºù¡×¤ÎCM¤À¡£ÃåÊª»Ñ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÇÖ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë±ð¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤¬Âç¿Í¤ÎÃË¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤³¤ÎÎÞ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÅç¤Ï¸å¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ÎCM¤Î¼ýÏ¿Ä¾Á°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÎÞÁ£¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Æ03Ç¯1·î1Æü¹æ¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Æ99Ç¯¤Ë¡Ø¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á ÀÖ¤¤»¦°Õ¡Ù¤Ç´ä²¼»ÖËã¡¢½½¼ë¹¬Âå¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¤Ë·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î»ÍÂåÌÜ¤Î¡È¶ËºÊ¡É¤È¤Ê¤ë¡£35ºÐ¤È»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅç¤ÎÏÂÉþ±Ç¤¨¤¹¤ë»Ñ¤¬¹¥É¾¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÅç¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿É×¤ÎÂáÊá¡¢Î¥º§ÁûÆ°
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝ¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤ÈÄ¹Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇË¶É¡£¤½¤ì°Ê³°¤ËÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ËºÊ½Ð±é¤ÈÆ±Ç¯¤Î¡Æ99Ç¯¤Ë¹âÃÎÅìÀ¸¤È·ëº§¡£¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¤·¡¢¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Æ16Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¹âÃÎ¤Î³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÈÂçËã½ê»ý¤Ç¤ÎÂáÊá¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤È¤¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤â°ì½ï¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Éâµ¤Áê¼ê¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈ´·²¡×¡Ê½÷À¥»¥Ö¥ó¡Æ16Ç¯7·î14Æü¹æ¡Ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤á¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¤³¤ÎÂáÊá¡¢Î¥º§·à¤ÏÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
°ìÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÂáÊá¡¢Î¥º§ÁûÆ°¤Ç¤â¹âÅç¤Ï¡È¶ËºÊ¡É¤é¤·¤¤°¹¸æ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¹âÅçÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÌó3²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬¹âÃÎÌ¾µÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¹âÃÎ¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤¿¼Ú¶â¤Î¶âÍø¤ò´Þ¤á¤¿»Ä³Û¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç1²¯±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¡£ÊÖºÑ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò´Þ¤á1²¯1ÀéËü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òº£²ó¡¢¹âÅç¤µ¤ó¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼«Ê¬¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¼«¿È¡Æ16Ç¯11·î29Æü¹æ¡Ë¤ÈÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡¢¹âÅç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¡È¹âÃÎ¤òÎå¤Þ¤¹²ñ¡É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡Ù¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë¡×¡Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Æ17Ç¯7·î23Æü¹æ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Î¿Í¡Ê¢¨¹âÃÎ¡Ë¤Ï»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡×¡Ê½µ´©Ê¸½Õ¡Æ17Ç¯11·î23Æü¹æ¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¥º§¸å¤âÊÌ¤ì¤¿É×¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó°©¤¤¤¿¤¤¤Ò¤È¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤¢¤µ¤ó-Å·»È¤Î»í-¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÄÊìÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤«¤éÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¹âÅç¡£º£¸å¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸«¤»¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ä¶ËºÊ¤Î·ã¤·¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿¡¢À®½Ï¤·¤¿½÷À¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹â¶¶¥À¥¤¥¹¥±