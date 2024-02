アメリカ で約2年前に銀行強盗を働いた男の裁判が1月19日に行われ、被告に無罪が言い渡された。しかしこの判決から約3日後、男は再び銀行強盗で逮捕された。男は丁寧な言い回しで書いたメモを銀行員に見せて現金を要求しており、前回の銀行強盗でも同様の手口を使っていた。米ニュースメディア『New York Post』などが報じると、ネット上では「礼儀正しく要求すれば、誰でもお咎めなしで銀行強盗ができるのか?」などと無罪判決に疑問の声があがっている。

2021年12月、米イリノイ州シカゴにある銀行「Fifth Third Bank」を訪れたモハメド・ワークー(Mohamed Worku、31)は、「お金をください。すぐに返します」と丁寧な言い回しで書いたメモを受付のガラス板に押し当てて現金を要求した。銀行強盗にしては穏やかな態度だったが、銀行員はモハメドが持っていたリュックに武器が入っているかもしれないと怯え、手元にあった595ドル(約8万7890円)を差し出した。モハメドは現金を受け取って銀行を出たが、警察は30分も経たないうちにモハメドを特定して逮捕した。逮捕時、モハメドは492ドル(約7万2680円)の現金と犯行時に使用したとみられるメモを所持していた。この件で1月19日に裁判が開かれ、モハメドの弁護士であるメアリー・ジャッジさん(Mary Judge)は、強盗には力ずくで何かを盗むことや脅迫が含まれると述べ、「彼は犯罪をしましたが、明らかな脅迫や、脅迫を示唆するようなことはなかったことから、銀行強盗にはあたりません」と主張した。この主張を認めた連邦陪審が無罪評決の結論に達したことを受けて、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所のジョン・クネス裁判官(John Kness)は、モハメドに無罪の判決を言い渡した。しかしモハメドは、この判決から3日後の22日午後2時頃、シカゴのリンカン・パークにある銀行「Citibank」を訪れ、窓口にいた銀行員に「すぐに返しますので、お金をください」と、またも丁寧な言い回しで書いたメモを差し出したのだ。銀行員は大人しく2068ドル(約30万5000円)を差し出し、現金を受け取ったモハメドはすぐにその場から去ったという。通報を受けた警察官が捜査を開始すると、ディスカウントスーパー「Target」で、マスクとネオン・グリーン色の帽子、同色の手袋という銀行強盗犯と同じ姿の男が、洋服とリュックを購入しているところを捉えた監視カメラの映像を入手した。モハメドは購入した洋服に着替え、古い洋服を捨てて店を後にしたが、約30分後にシカゴ警察がモハメドを発見した。モハメドは帽子や手袋を外していたが、着ていたコートのポケットからマスクやネオン・グリーン色の帽子と手袋が出てきた。さらに、連邦刑務所の書類と1848.22ドル(約27万3000円)の現金を所持していたという。モハメドは裁判で、脅迫により銀行から金銭を盗む「bank robbery(銀行強盗)」の罪に問われていたが、今回はこれに加えて、脅迫などをせずに銀行からお金を盗む「bank theft(銀行窃盗)」の罪にも問われることになる。モハメドの弁護士だったメアリーさんは、今回のモハメドの弁護は行わないようで、「前回の裁判では正しい判断が行われたと思っていますが、このようなケースでは、"窃盗"の罪も含めて起訴するべきだと思います」と見解を述べている。このニュースを見た人々からは、「普通に銀行で借り入れでもすればよかったのに」「この男は一日も働いたことがないのかも」などモハメドの犯行に呆れた様子の声や、「銀行強盗をしたのに保釈金もなしで釈放され、また同じことを繰り返すのか。クレイジーだよ」「礼儀正しくお金を要求すれば、誰でもお咎めなしに銀行強盗をしてもいいのか?」など、以前の犯行で無罪となった判決を疑問視するコメントもあがっている。ちなみに2021年8月には英イースト・サセックス州にある銀行で、「金を用意しろ」と書いたメモの字が汚すぎて銀行員が強盗だと分からず、犯人は手ぶらで立ち去っていた。