珍しい訪問者が現れたのは、 ニュージーランド の首都ウェリントンにある「ウェリントン国際空港(Wellington Airport)」だ。今月12日午後2時頃、航空会社「エア・チャタム(Air Chathams)」のパイロットが、搭乗客を乗せて離陸の準備を整えていた時だった。パイロットが不意に滑走路に目を向けると、小さな赤ちゃん ペンギン が歩いていたという。同空港の対外広報担当マネージャー、フィル・レニーさん(Phil Rennie)によると、パイロットから ペンギン 発見の連絡を受け、同空港の職員であるアレックス・マクレガーさん(Alex McGregor)とカレブ・ウッドコックさん(Kaleb Woodcock)が滑走路に駆けつけた。赤ちゃん ペンギン を捕獲するまでの間、乗客やパイロットは機内で待機することになった。フィルさんが提供してくれた保護当時の写真には、車の中でアレックスさんの膝の上に乗るリラックスした様子の赤ちゃん ペンギン の姿があった。アレックスさんは笑顔で一緒に写っており、空港で ペンギン を保護するという珍しいシチュエーションを楽しんだようだ。この赤ちゃん ペンギン は、フェアリー ペンギン という種類だった。フェアリー ペンギン はオーストラリア南部と ニュージーランド に生息しており、体長30〜40センチ、体重1キロという世界最小の ペンギン である。体毛は青みがかったグレーで、 ニュージーランド では「ブルー ペンギン 」とも、 ニュージーランド の先住民族であるマオリの言葉では「コローラ(kororā)」とも呼ばれている。南半球に位置する ニュージーランド は夏真っ盛りであり、当時の滑走路上の温度計は50度を超えていたという。野生動物担当スタッフのジャック・ハワースさん(Jack Howarth)によると、保護した赤ちゃん ペンギン は体調が悪かったのかあまり反応が良くなかったそうだ。ジャックさんは、「この ペンギン がどのくらいの時間、太陽の下に晒されていたのか分からなかったため、ウェリントン動物園内にある動物病院で、病気やけがをした在来の野生動物の治療やリハビリも行っている『The Nest Te Kōhanga』に連れていくのがベストだと考えました。彼らは以前にも、野生動物がやってきた際に手助けをしてくれたんです。今回も快く受け入れてくれて、赤ちゃん ペンギン をクールダウンさせ、他にも問題がないかチェックしてくれました」と説明している。同空港の周辺にはフェンスが設置されており、野生動物などが侵入できないようになっている。しかし今回の赤ちゃん ペンギン はその小さな体で、フェンスの下を潜り抜けてしまったようだ。ジャックさんは、「 ペンギン が空港内に入ってくるのは非常に珍しく、過去に例はありません」と驚いている。 ニュージーランド 自然保護局によれば、フェアリー ペンギン は一般的に ニュージーランド 本土から離れた島々に生息しているそうで、本土で見かけるのは珍しいという。しかしウェリントン国際空港によると、同空港の近くにあるライアル湾にもフェアリー ペンギン が巣を作っているそうだ。今回の赤ちゃん ペンギン は、ライアル湾にある巣に帰る際に迷子になってしまったのではないかと考えられており、同空港では同じことが起こらないように「 ペンギン 専用の対策を施した」とフィルさんは明かしている。生後わずか6週間とみられている赤ちゃん ペンギン は、動物病院で血液検査やレントゲン検査などを受けた。通常より体重が少なかったものの、健康状態は概ね良好であることが分かった。現在は体重を増やすためにたくさんの魚を食べているそうで、羽が防水効果のあるものに生え変わり次第、野生に戻されるという。なお、同空港がInstagramに「とても珍しい訪問者が滑走路に現れました!」と赤ちゃん ペンギン の写真を公開すると、「こんなに小さな ペンギン を見つけたパイロットがすごい」「空を飛びたかったのかもね」「無事に保護されて本当に良かった」「なんて可愛いの!」といったコメントが寄せられている。ちなみに2017年10月には米アラスカ州の空港で、滑走路に我が物顔で横たわったアザラシが日向ぼっこをしている様子が撮影されていた。