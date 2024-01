「米フロリダ州マイアミのショッピングモールにエイリアンが現われた」―そんな投稿が動画とともにSNSで拡散し、ネットは騒然となった。エイリアンの身長は2.4〜3メートル(8〜10フィート)あったというのだが…真相はどうなのか? 米ニュースメディア『CBS News』などが伝えた。

米フロリダ州マイアミのショッピングモール「ベイサイド・マーケットプレイス」で1日、ティーンエイジャーによる乱闘騒ぎが発生し、モール前の通りは警察車両で埋め尽くされた。

ところが、XをはじめとするSNSでは「警察が現場に駆けつけたのは乱闘のためではなく、身長2.4〜3メートルのエイリアンが目撃されたから」という噂と陰謀論が急速に広がり、ネチズンをざわつかせた。

実際に投稿された動画では、ショッピングモールの入り口の前に普通の人間の2〜3倍はあるかと思われる大きな“生き物”が歩いているように見え、エイリアンに見えなくもない。

ただ画像がはっきりしないため確定はできず、次のようなコメントが寄せられた。

「マイアミのショッピングモールにエイリアンが現われたという噂が、本当かどうかは分からない。でも警察がこれだけ集結したのを見たのは初めてだ。」

「誰もが携帯電話を持っているのに、身長2.4〜3メートルのエイリアンを間近で撮影した人はいないのかい?」

「なんでエイリアンの画像はいつもぼやけているのだろう。」

「すぐ近くに警察車両が停まっているのに、気付かないはずがない。」

「警官はボディカメラを身に着けているはず。警官の映像はどこ?」

「あれだけの警官が集まっているのだから、いくらだって“エイリアン”にインタビューできるだろう。」

「人間2人が横に並んで歩いているだけでは?」

「では、あの身長の高さはどう説明するんだ?」

「いや、エイリアンはきっとあの場所にいたはずさ。マイアミはエイリアンが多いからね。人に紛れているんだよ。」

実は1日、マイアミ警察署には「ベイサイド・マーケットプレイスで銃声を聞いた」という緊急通報が寄せられたという。ところが実際は、50人以上の少年たちが人に向けて花火を放ち、暴徒化して店舗を略奪していたそうで、駆けつけた警官だけでは収拾がつかずに「City-wide 3」というアラートが発令された。これはマイアミ市で勤務中の警官全員に対しての出動要請で、ショッピングモール前は警察車両が押し寄せる事態となったのだ。

そしてマイアミ警察署はその晩、14歳1人、15歳2人、16歳1人の4人の少年を強盗、第3級重盗取罪などで逮捕した。

一方で同署は今月6日、ショッピングモール前のエイリアンの動画の拡散を受け、男性警官がInstagramで当時の状況を説明し、次のように語った。

「身長2.4〜3メートルのエイリアンの動画が拡散しているけど、あれは人が歩いている影。だから『マイアミのベイサイド・マーケットプレイスにエイリアンはいない』ということは間違いないよ。今のところはね(at the moment)。今日は金曜だからね。いい週末を!」

なおこの投稿に関しては、男性警官が「“今のところは(at the moment)”エイリアンはいない」と発言したことに注目した人も多く、「“今のところは”と言うことは、やはり何か隠しているね」「“今のところは”って言っているところが最高だよ(笑)」といった声もあがっていた。しかしマイアミ警察署は、「エイリアンも、UFOも、ET(地球外生命体)もいなかった。空港も閉鎖されなかったし、停電も起きなかった」と正式なコメントを発表し、噂や陰謀説を一蹴した。

ちなみにこのエイリアン騒動で昨年5月、「『身長3メートルのエイリアンを見た』と明かしていたラスベガスの家族を思い出した」という人も多く、「マイアミのエイリアンと身長だって同じくらい。やはりエイリアンは我々が住む街に紛れ込んでいるに違いない」と考える人は少なくないようだ。

