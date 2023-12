12月21日、米フロリダ州に住む祖母を訪ねるため、初めてひとりで飛行機に乗った6歳男児が、航空会社のミスにより別の便に乗せられるアクシデントが起きた。ペンシルバニア州フィラデルフィア国際空港を出発した男児は当初、祖母の待つサウスウェストフロリダ国際空港に向かうはずだったが、実際には目的地から200マイル(約322キロ)以上離れたオーランド国際空港に到着したという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米フロリダ州で暮らすマリア・ラモスさん(Maria Ramos)は今月21日、サウスウェストフロリダ国際空港に到着する孫のキャスパー君(Casper、6)を待っていた。

その日、スピリット航空機でペンシルバニア州フィラデルフィア国際空港を出発したキャスパー君は、初めてひとりで飛行機に乗り祖母のもとに向かうはずだったが、航空会社のミスにより目的地から200マイル(約322キロ)以上離れたオーランド国際空港に到着してしまった。

マリアさんは当時の状況についてこう振り返った。

「空港でキャスパーに会えることを楽しみに待っていましたが、彼の姿が見当たらなくて…。スタッフに確認したところ『飛行機に乗り遅れたようだ』と告げられたのです。でもそんなはずはありません。だって私はチェックインタグを持っていたのですから。キャスパーは間違いなく搭乗手続きを終えていたのです。私は機内に駆け込み、客室乗務員に『私の孫はどこですか? 彼はフィラデルフィアであなたに引き渡されましたか?』と尋ねましたが、彼女は『いいえ、子供は一緒ではありませんでした』と言いました。その言葉を聞いて恐ろしくなり、胃がぎゅっと締めつけられて心臓がバクバクして…血の気が引く思いをしました。その後、キャスパーから『飛行機を降りたけど、どこにいるの?』と電話があって、彼が別の便に搭乗していたことが分かったのです。」

スピリット航空ではアメリカ国内の直行便に限り5歳から14歳までの子供が同伴者なしで搭乗することを許可しているが、その日はホリデーシーズンの旅行ラッシュの影響もあり、キャスパー君は誤って別の目的地に向かう飛行機に乗せられてしまったことが後に明らかになったという。

その結果、マリアさんは最愛の孫との再会を果たすためオーランド国際空港まで4時間ほど車を走らせたそうだ。

「スピリット航空からはドライブ費用を負担するとの申し出がありましたが、そんなことよりも、なぜこのようなアクシデントが起きたのかを説明してほしいです。荷物はサウスウェストフロリダ国際空港に届いているのに、どうして孫がオーランドに行くことになったのか。孫は飛行機から降ろされたのか、あるいはキャスパーの母親から書類と共に孫を引き受けた客室乗務員は彼をひとりで行かせ、それで孫は自ら誤った便に乗り込んでしまったのでしょうか。私は事実が知りたいのです。」

そのように語ったマリアさんはこの出来事について、人生で最も恐ろしい経験のひとつだと話しており、このようなアクシデントが発生した原因についての説明を望んでいる。

これに対し、同社は声明の中でミスを認め謝罪しているが、詳細については現在も調査中であるとして次のように述べている。

「12月21日、フィラデルフィア国際空港(PHL)からサウスウェストフロリダ国際空港(RSW)へ向かう6歳男児が誤ってオーランド国際空港(MCO)行きの便に搭乗しました。そのお子様は常に我々スピリット航空の保護および管理下にありました。そしてこのアクシデントが判明後、すぐにご家族と連絡を取って再会できるよう手続きを行いました。弊社はすべてのお客様を目的地まで安全にお運びする責任を真摯に受け止めており、現在も内部調査を行っています。今回、このような経験をされたご家族に深くお詫び申し上げます。」

なおテックインサイト編集部ではスピリット航空に取材を申し入れている。同伴者のいない未成年者に対する搭乗手続きや、今後同様の事態が発生しないような対策、また内部調査の詳細についてうかがう予定だ。

