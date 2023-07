世界では毎年、約160万人の双子が産まれていて、その割合は子ども42人に対して1人なのだとか。でも、ロサンゼルスのある病院では、空前の双子ブームが到来。同時期に10組もの双子が産まれたと、現地メディアが報じています。

↑双子ラッシュ!(画像提供/Fox 11 Los Angeles)

双子が次々に誕生したのは、米・ロサンゼルスにある「シーダーズ・サイナイ」という病院。7月3日に報じられたニュースによると、この病院で一度に10組の双子が産まれたというのです。現在、NICU(新生児集中治療室)には、10組の双子の赤ちゃんがすやすやと眠っているそう。

この驚きのニュースに、NICUの副看護師長も興奮。「もちろん、私たちは双子や三つ子などの出産には慣れていますが、一度にこれだけの双子が産まれたことは初めて。気が抜けません」と話しています。

双子の出産時の体重は900〜2700グラムで、男の子の双子が多いそう。同時期に双子を出産したママやパパは、お互いに連絡先を交換するなどしているようです。

ちなみに、165か国に及ぶ双子の研究では、晩婚化や体外受精などの技術向上などにより、双子の数は昔と比べて増加傾向にあることが分かっています。

「一度に同じ病院で産まれた双子の数」なんていう世界記録はないかもしれませんが、今回の10組の双子の誕生は、世界的な記録に匹敵するハッピーなニュースであることは間違いないでしょう。きっと、この病院は今、たくさんの幸せで包まれているに違いありません。

