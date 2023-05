FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービスは、福岡市博物館で『「鈴木敏夫とジブリ展」また、会えたね!』を開催!

福岡で初公開となる新展示エリアや、オリジナルグッズも登場します☆

福岡市博物館『「鈴木敏夫とジブリ展」また、会えたね!』

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

入場価格:・一般(土日祝) 1,700円、(平日) 1,500円

・中高生(土日祝) 1,400円、(平日) 1,200円

・小学生(土日祝) 1,100円、(平日) 900円

開催会期:2023年6月9日(金)〜8月31日(木) 月曜休館※ただし、2023年7月17日(月・祝)は開館。7月18日(火)は休館。また、8月14日(月)・15日(火)は開館。8月16日(水)は休館。

開催時間:9:30〜17:30(入館は17:00まで)※ただし、7月22日(土)〜8月26日(土)の金・土・日・祝日、8月14日(月)・15日(火)は20:00まで開館。(入館は19:30まで)

開催会場:福岡市博物館 特別展示室

発売方法:ローソンチケット独占発売

・会期中、「「土・日・祝日」および、「お盆期間(8月14日(月)・15日(火))」のみ」日時指定チケットの事前購入が必要になります。

※各日、各時間帯に空きがある場合には当日券も発売しますが、スムーズな入場の為、ローソンチケットでの事前購入が推奨されています。

※当日、会場で購入する方は状況によりお待ちいただく場合があります。

・平日にご来場の方は、日時指定は不要です。(ローソンチケットにて、事前購入も可能)

※ただし、混雑時には一時入場制限をかける場合や、入場をお待ち頂くことがあります。

※学生の方は入場の際、学生証を提示してもらいます。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の提示者とその介護者1名、および特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の提示者、および未就学児は観覧無料

※ただし、混雑時には一時入場制限をかける場合や、入場をお待ち頂くことがあります。

主催:FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス

特別協賛:au(KDDI)

福岡展特別協賛:関家具

協賛:ガリレオコーポレーション

特別協力:スタジオジブリ

企画協力:ムービック・プロモートサービス、博報堂DYメディアパートナーズ

展示協力:ア・ファクトリー

後援:福岡県、福岡県教育委員会、福岡市、福岡市教育委員会、公益財団法人福岡市文化芸術振興財団、西日本鉄道、九州旅客鉄道、NIB長崎国際テレビ、KKT熊本県民テレビ、KYT鹿児島読売テレビ、TOSテレビ大分

2023年6月9日(金)から8月31日(木)の期間開催される、『「鈴木敏夫とジブリ展」また、会えたね!』

撮影:荒木経惟

スタジオジブリ・プロデューサーの「鈴木敏夫」氏が出会った多くの映画作品、書籍と、それを通して見えてくる時代背景に注目した企画展です。

©RENGAYA ©Studio Ghibli

子供時代から読んできた漫画や小説、青春時代を経て、社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション、評論本などを通し、「鈴木敏夫」氏が、その作品や作家からどんな影響を受け、自身の思考術へとつなげていったのか。

©RENGAYA ©Studio Ghibli

そしてどのように作り手と向き合い、編集者・プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのか、この答を「鈴木敏夫」氏の血肉となった8,800冊の書籍や約10,000本の映画作品を通じて探ることができます。

©RENGAYA ©Studio Ghibli

さらに、「湯婆婆と銭婆の“恋愛・開運”おみくじ」や、「大・中・小トトロフォトスポット」など、名作の世界に迷い込める立体造型物やフォトスポットも登場。

「鈴木敏夫」氏の言葉が様々なお悩みにアドバイスをしてくれる「おみくじコーナー」は迫力満点。

「湯婆婆」、「銭婆」の口に手をいれて番号を引くと、「鈴木敏夫」氏からの「大事な言葉」が印字されたおみくじがもらえます。

©RENGAYA ©Studio Ghibli

「大・中・小トトロフォトスポット」は、作中の名シーンを再現。

その世界観の中で写真を撮って楽しむことができます。

©RENGAYA ©Studio Ghibli

巨大な文字が宙に浮いているように見える「吊り文字」エリアでは、『崖の上のポニョ』『もののけ姫』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』『千と千尋の神隠し』『紅の豚』『風立ちぬ』など7作品の名場面タペストリーと、「鈴木敏夫」氏が書いた作品の「名セリフ」を巨大オブジェにした「吊り文字」とを一緒に撮影することができます。

また福岡では、初公開となる、「鈴木敏夫」氏が好きな映画、これから観たい映画の過去の名作から隠れた一本まで、映画の歴史も伺えるコレクションを集めた新展示エリアが登場。

さらに、本展でしか購入できないオリジナルグッズも多数ラインナップされます!

オリジナルグッズ

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

本展でしか購入できない、貴重なオリジナルグッズが多数登場します。

『千と千尋の神隠し』がモチーフのTシャツやタンブラーなど、日常使いしやすいグッズがラインナップされています。

※下記は一部の商品です。(※品切れの場合もあります。)

福岡会場オリジナルグッズ

福岡会場から新発売となるオリジナルグッズも登場!

『天空の城ラピュタ』や『魔女の宅急便』など、ジブリアニメーション映画をモチーフにしたグッズの一部を、くわしく紹介します。

※下記は一部の商品です。(※品切れの場合もあります。)

和紙風クリアファイル [「天空の城ラピュタ」モチーフ]

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

価格:495円(税込)

『天空の城ラピュタ』をモチーフにしたクリアファイル。

表面には、人気キャラクター「マ=ドーラ」の名言「四十秒で支度しな。」を大きくデザイン。

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

裏面のデザインは、「パズー」や飛行石など、『天空の城ラピュタ』の名シーンを思い出せるイラストが散りばめられています。

和紙の上に描いたかのようなデザインのグッズです。

和紙風クリアファイル [「魔女の宅急便」モチーフ]

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

価格:495円(税込)

『魔女の宅急便』モチーフのクリアファイルは、えんじ色を基調としてデザイン。

「おちこんだりもしたけれど私はげんきです。」という映画のキャッチコピーが目を引きます。

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

裏面には「キキ」や「ジジ」、「トンボ」などの人気キャラクターのシルエットをデザイン。

『魔女の宅急便』の魅力が詰まったグッズです。

ミニ小判うちわ[「夢だけど夢じゃなかった。」(左)/「ここで働かせて下さい。」(右)]

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

価格:各605円(税込)

『となりのトトロ』、『千と千尋の神隠し』をそれぞれモチーフにした小判型のミニうちわ。

『となりのトトロ』モチーフのうちわには、傘をさした「トトロ」、楽しそうに笑う「ネコバス」などのキャラクターや、「夢だけど夢じゃなかった。」といった名言がデザインされています。

『千と千尋の神隠し』モチーフのうちわには、主人公「萩野千尋」の「ここで働かせて下さい。」といったセリフや、「カオナシ」などがデザインされています。

どちらも、作中の名場面を思い出せるデザインに仕上げられています。

真夏の夜のまっくらくらミュージアムチケット

チケット価格:一般 1,300円,中高生 1,000円,小学生 700円※各券種、平日の入場料金から「200円割引」

販売日:2023年5月8日(月)10:00〜8月26日(土)まで

発売方法:ローソンチケット

※各日、予定枚数無くなり次第、発売終了

※2023年7月22日(土)〜8月26日(土)の金・土・日・祝日、8月14日(月)・15日(火)に実施される

20:00迄の開館時間延長日のいずれも17:00時以降からのみ使用可能。(入館は19:30まで)

※本チケットは開館時間延長日、各日ごとの数量限定発売です。

※本チケットは会場内、当日券売場での発売はありません

2023年7月22日(土)から8月26日(土)の金・土・日・祝日、8月14日(月)・15日(火)に実施される20時までの開館時間延長日のいずれも、17時以降からのみ使用可能となる「アフター5」のお得なチケット。

これからの暑くなる季節の夕方以降、暑さが落ち着いた時間帯で来場される方におすすめのチケットです。

福岡限定!博多織オリジナルグッズ付きチケット

©RENGAYA ©Studio Ghibli

チケット価格:2,800円 (税込)

発売開始日:2023年5月8日(月) 10:00〜

※限定枚数が無くなり次第です。

※チケット購入時、「「入場チケット」+「特典グッズ引換チケット」」が2枚綴りで発券されます。

※特典グッズは、通常の物販エリアでは販売しておりません

※特典グッズは、展覧会会場にて「特典グッズ引換チケット」との引換えとなります。(1枚につき、1セット)

※「入場チケット」との引換えはできません。必ず、「特典グッズ引換チケット」をお持ちください。

※本展会期中であれば、「全日使用可能(日時指定不要)」のチケットになります。

※混雑時には一時入場制限をかける場合や、入場をお待ち頂くことがあります。

発売場所:プレイガイド(ローソンチケット)

※本チケットは会場内、当日券売場での発売はありません。

福岡の伝統工芸品の中でも「博多人形」、「博多おはじき」等とならび、高い人気を誇る「博多織」

そんな福岡が世界に誇る貴重な伝統工芸品と、「鈴木敏夫」プロデューサーの描いた「筆字」と「キャラクター筆画」をデザインした博多織のオリジナル「栞(しおり)」の2種類セットが付いたスペシャルチケットが数量限定で発売されています。

「カオナシ」のデザインと、「ここで働かせて下さい。」と大きくデザインされた、『千と千尋の神隠し』の世界観が感じられる栞セットがもらえるチャンスです。

「西鉄バス」タイアップ企画 「鈴木敏夫とジブリ展」スペシャル

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

[運行路線]※予告なしに運休、運行路線を変更することがあります。

・愛宕浜シーサイド線→「のこ渡船場」ー「博物館北口」(会場・最寄り)ー(「百道ランプ」ー「天神北」)ー「天神」ー(「城南線」)ー「博多駅」

・福大線→「桧原・片江営業所」ー「福大前」ー「六本松」ー「警固町」ー「赤坂門」ー(「明治通」)ー「県庁前」ー「吉塚営業所」

・油山線→「博多駅」ー「呉服町」ー(「明治通」)ー「天神」ー「城内」ー「六本松」ー「油山観光道路」ー「堤」ー「桧原・片江営業所」

本展会期中、「鈴木敏夫とジブリ展」スペシャルラッピングバスを運行。

(C)RENGAYA (C)Studio Ghibli

「萩野千尋」が大きくデザインされた、フォトジェニックなラッピングバスに仕上げられています。

福岡会場から発売となる、『天空の城ラピュタ』や『魔女の宅急便』がモチーフのグッズも登場!

2023年6月9日(金)〜8月31日(木)の期間、福岡市博物館で開催される『「鈴木敏夫とジブリ展」また、会えたね!』の紹介でした☆

