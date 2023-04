英ロンドンに住む夫婦が今年1月、仕事の都合で米ニューヨークへ引っ越すことになった。2匹の愛犬を一緒に連れて行くため航空会社に問い合わせると、少なくとも1万2000ポンド(約199万円)を支払う必要があると判明した。高額な費用に頭を悩ませた夫婦が代替手段を調べると、プライベートジェットを使った方が安上がりになることに気付き、最終的に60万円以上も節約することができたという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

英ロンドンのバラム地区に住んでいたマディ・ヤングさん(Maddie Young、31)は今年1月、夫のスティーブン・ウィットワースさん(Stephen Whitworth、32)の仕事の都合で米ニューヨーク州ブルックリンへ引っ越すことになった。その際、愛犬のパグ“バイオレット(Violet、12)”とゴールデン・レトリバー“オリーブ(Olive、1)”を一緒に連れていく方法を探していたところ、航空会社に犬を預ける場合は1匹あたり6000〜1万2000ポンド(約99〜199万円)の費用がかかることが分かった。

パグやフレンチブルドッグなどの短頭種(鼻の長さが短い犬)は呼吸器の問題を起こしやすいことで知られており、過去には航空会社に預けられた短頭種が亡くなってしまうケースも発生している。こうした背景から多くの航空会社が短頭種の預かりを禁止しているか、何らかの制限を設けているため、見積もりが高額になってしまった可能性も考えられる。2匹を一緒に預けると少なくとも1万2000ポンドの出費が発生することになり、他の引っ越し費用を考慮するとこの金額を支払うことは難しかったマディさんが、代替手段はないかとインターネットで検索をしてみると、犬のために複数人でプライベートジェットを手配して費用を分担するFacebookグループが見つかった。

これしかないと考え、グループに参加することに決めたマディさんたちは1万ポンド(約166万円)を支払った。通常、犬を航空会社に預ける場合は小さなケージに入れられて貨物室に置かれるため、犬にとってもストレスフルな環境となる。またバイオレットは12歳と高齢で長時間こうした環境に置くのは不安があったため、プライベートジェットの選択は大正解だった。さらに国際線の飛行機に搭乗する場合は数時間前に空港に到着し、保安検査などの列に並ぶ必要があるが、今回はプライベートジェットだったため、マディさんたちは出発のわずか30分前に集合するだけで済むというメリットもあった。

今回のプライベートジェットには、8匹の犬と10人が搭乗した。マディさんは「プライベートジェットに乗るのは初めてだったので緊張していましたが、それぞれの犬におもちゃやおやつが用意されていて感激しました。どの犬もお行儀が良く、フライト中は眠っていたり、骨を噛んだりとリラックスしていましたよ」と、愛犬2匹と一緒に過ごした快適な空の旅を振り返った。

プライベートジェットはアメリカへ直接向かう予定だったが、強い向かい風の関係で一度カナダに着陸して燃料を補給することになった。この時点で離陸してから8時間半が経過しており、犬たちにとってはちょうど良い休憩になったそうだ。「バイオレットとオリーブがトイレに行かなくて済むように、フライト中はおやつを与え過ぎないようにしていました」とマディさんは話しているが、機内には犬たちためにペット用シーツが用意されていたそうだ。

フライトのために1万ポンドを支払ったマディさんたちだったが、プライベートジェットが満席になったことから2000ポンドの返金を受け取ったため、最終的な支払い金額は8000ポンド(約133万円)になった。犬を航空会社に預けた場合と比較すると、4000ポンド(約66万円)も節約できたことになる。

マディさんたちは1月に引っ越しを終えていたが、プライベートジェットの関係でバイオレットとオリーブは今月にブルックリンに到着した。マディさんは「一生に一度の素晴らしい体験でしたね。もしイギリスに戻ることがあれば、同じ方法で帰りたいですね。航空会社に犬を預けることは決して悪いことではありませんし、それでもいいと思います。今回は神経質な犬や高齢な犬であったこと、それに費用が抑えられたので良い決断になりました。2匹ともブルックリンの生活に慣れてきていますよ」とコメントしている。

ちなみに昨年11月には、搭乗時における犬の持ち込みに関するルールを知らなかった飼い主が、リュックに愛犬を入れて機内に持ち込みしようとしたケースが発生し、注目を集めていた。

画像は『LADbible 2023年4月25日付「Woman flies her dogs to New York on £8k private jet as it was cheaper than putting them in cargo」(Credit: SWNS)』『The Mirror 2023年4月25日付「Woman who flew her dogs to New York on £8k private jet says expense was ‘worth it’」(Image: Maddie Young / SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)