毎度おなじみ流浪の番組「タモリ倶楽部」(テレビ朝日系)が、3月31日、惜しまれつつ40年の歴史に幕を下ろした。番組内の名物コーナーも終わり、毎週の楽しみがなくなったなんて方も多いはず。ここは悲しみをグッと堪えて、“ソラミミスト”安齋肇さん(69)が語る秘話に耳を傾けよう。

日本語のように“言われてみれば確かに聞こえる”洋楽を、独自の映像と合わせて鑑賞する「空耳アワー」が始まったのは1992年。安齋さんが振り返る。

「番組の放送作家がプロデューサーに、このコーナーにぴったりの専門家がいると僕を紹介したんです。最初の肩書は“テーマミュージック評論家”。一度も名乗ったことないんですけどね」

イラストレーターやアートディレクターとして活躍していた安齋さんは、この依頼を断ろうとしたという。

「タモリさんはずっと憧れの人。僕なんかは器じゃないと思ったんですよ。だけど最初の打ち合わせに1時間遅刻して、断れなくなっちゃったんです」

「あるとき、徹夜で仕事をして、出掛ける前に風呂に入ろうとしたら水だったんです。そんなことで手間取ってやはり1時間遅れたら、さすがに叱られましたね」

タモリは“なんでわざわざ風呂に入るのよ。俺とセックスするわけでもないのに”と説教。その様子のみが放映され、その日は空耳の紹介ナシという伝説の回になった。

「1本の収録時間は10分ぐらい。そのために本編の撮影に合わせて千葉や埼玉まで行くんですよ。一番遠かったのは大阪かな」

「走行中の揺れるロケバスで撮ることもありましたし、新宿の個室ビデオでタモリさんとぎゅうぎゅうに隣り合って撮影したこともありました。広々しているところだと空耳が拡散されるというか、あまりアウトドア向きではなかったですね」

ファンの間で衝撃が走ったのはコロナ禍が吹き荒れる2020年。コーナーの“休止”が発表されたのだ。

「いくつか理由はあると思います。まず、パンツ一丁の男たちが過密状態の中でチューをするような映像を作りにくくなりましたよね」

コンプライアンス関連でも壁が立ちふさがる。

「ビートルズの『I Want To Hold Your Hand』が“アホな放尿犯”に聞こえるという空耳がありましたが、今だったらアホをどう映像で表現するのかというと、なかなか難しいでしょう」

その後は半年に1度、新作発表会が行われることに。そして、今年3月24日に放送された最後の「空耳アワー」の収録でのこと。

「控室から現場に向かうエレベーターでタモリさんと一緒になったんです。タモリさんは“遅刻しなかったの? 最後も遅刻すれば面白かったのに”って。“最後”というのはタモリさんも意識していたんですね。収録後にお話ししようと思ったんですけど、僕のところにスタッフたちが“お疲れさまでした”って声を掛けにきてくれて、その間にタモリさんは帰っちゃいました」

「これまで採用された空耳が4千本で、さらに1500本ものお蔵入り作品があると明かされましたが、タモリさんは“あと10年できるね”と言っていました。『タモリ倶楽部』の最終回も観ましたよ。最後に簡単なあいさつをしただけで、タモリさんらしかったですね。記念日を嫌がるというか、恥ずかしいんだと思います」

「30年、僕はタモリさんの隣でバンド名と曲名を読んだだけ。最後のほうはそれすらしないこともありましたが、ソラミミストはもう引退です。これからは……元ソラミミストですかね」

ちなみに安齋さんはタモリの連絡先を一切知らないのだとか。

「週刊新潮」2023年4月13日号 掲載