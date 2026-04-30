「ドランクドラゴン」鈴木拓（50）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「キングコング」の西野亮廣（45）に向けてと思われる投稿をした。ユーチューバー・ヒカルは自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」とぶっちゃけ。これを聞いた梶原雄太は、タモリに尊敬する部分があるとしながらも「俺は正直…そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で物議を醸していた。この発言を受