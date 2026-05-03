ユーチューバーのヒカルが３日に「Ｘ」を更新。自身が発端となった「タモリ面白くない」問題に言及した。ヒカルは４月２０日に自身のユーチューブチャンネルで「タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からない」と発言。同席したカジサックこと梶原雄太も同調。この発言は様々な議論を呼び、多くの著名人も参戦した。この日は、一連の炎上騒動に「結論が出た。ネット民はみんな寝不足なんだと思う