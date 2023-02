豪クイーンズランド州でヘビの捕獲・駆除を専門に行う「South East Reptile Relocations」が6日、Facebookに衝撃的なヘビの姿を投稿した。動画には捕獲されたヘビの口からもう1匹のヘビが頭を出している不思議な光景が映っており、捕獲のプロも「こんなの初めて見た」と驚いたという。豪ニュースメディア『9News』などが伝えている。

豪クイーンズランド州ゴールドコースト周辺を拠点にヘビの捕獲・駆除を専門に行う「South East Reptile Relocations」が6日の午後、依頼を受けて同州オーモー(Ormeau)の民家に向かったところ、驚きの光景を目にすることとなった。

民家に出没したのは毒ヘビとして知られるアカハラクロヘビ(学名:Pseudechis porphyriacus)で、捕獲にあたったミッチ・ソーバーンさん(Mitch Thorburn)がヘビを捕獲用の袋に入れたところ、なんとヘビの口からもう1匹のヘビが顔を出したのだ。

撮影された動画には、ミッチさんが捕獲したアカハラクロヘビの口から顔を覗かせる小さな茶色いヘビが確認できる。小さなヘビはアカハラクロヘビとともに長い舌を動かしていた。

「ヘビは1匹?」と家主が尋ねると、ミッチさんは「いや、(1匹が)赤ん坊を食べているんだ」と返している。だか家主は「赤ちゃん? 2匹いるのか?」「やっぱりな、もう1匹いると思っていたんだ」と言い、状況が飲み込めない様子だ。

ミッチさんはそんな家主に「イースタンブラウンの赤ちゃんを食べているんだよ」「いや、(1匹は)口の中なんだ」と伝えている。

口の中の茶色いヘビはこちらも毒ヘビであるイースタンブラウンスネーク(学名:Pseudonaja textilis)の赤ちゃんで、どうやらミッチさんが来る前にアカハラクロヘビに食べられてしまったようだ。

現場に到着したミッチさんは、アカハラクロヘビが直前に何かを捕食したことに気付いたものの、それを生きたまま吐き出すとは思わなかったそうだ。

ミッチさんは「おそらくアカハラクロヘビはイースタンブラウンの尾まで食べ終わり、休んでいたんだろうね」と捕獲した当時を振り返り、このように語っている。

「ヘビの尻尾を掴んで袋に入れ、場所を移動した後、一旦ヘビを野外に出したら(口から)ヘビの頭が飛び出してきたんだ。」

「それがヘビの口から飛び出した他のヘビだと分かるまでに、数秒ほど時間を要したよ。」

「こんなの初めて見たし、ヘビを捕まえて(他のヘビ)が頭を出してきたのも初めてだったね。」

「もうあまり(ヘビの捕獲で)驚くことはないが、これにはビックリしたよ。」

この後、ミッチさんがヘビを放そうと捕獲用の袋を再び開けたところ、イースタンブラウンスネークは完全に食べられてしまったのか、その姿が見えなくなっていたという。

自然豊かなオーストラリアは世界でも有数の毒ヘビが生息することで知られており、住宅街にも現れるためヘビ駆除の専門業者が多い。つい先日も、アカハラクロヘビを捕獲した業者が支払いを拒否され、捕獲したばかりのヘビをその場に放ったというニュースが話題になっていた。

