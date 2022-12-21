¡Ö¤º¤Ã¤È¶²ÉÝ¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡¥¥ã¥Ð¾î¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¹ðÇò¤·¤¿¸µÉ×¤È¤Î´Ø·¸
¸µNo.1¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç°úÂà¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¤µ¤ó¤¬2022Ç¯12·î20Æü¡¢¸µÉ×¤Î¡Ö¥Ö¥¿¡×¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤âÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥ê¥±¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î»àË´»ö¸Î¤¬8·î¤Ë¡¢·Ð±Ä²ñ¼Ò¤ÎÇã¼è»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë½Ð»ñË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤ÈÊÖ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬9·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£10·îËö¤Ë¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤ë»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ð¥¯¥é±Ä¶È¤òºÆ³«¡£Æ±»þ¤Ë²ñ¼ÒÂåÉ½¤Î¼Ç¤¡¢¸µÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×
¥¨¥ó¥ê¥±¤µ¤ó¤Ï20Æü¡¢¸µÉ×¤ËÍ¿¤¹¤ëDM¤¬¿ôÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¶²ÉÝ¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤Éº£¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£Å¥¾Â¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬Èà¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Í¸úÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸µÉ×¤È°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ëÎ¥º§ÆÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµ¼°¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì¤Ï²¿²ó¤âÎ¥º§ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â±ßËþ¤ËÏÃ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÖÈà¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¶¼¤·¤Æ½ñ¤«¤»¤¿¤ê¡¢µ¶Â¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¸µÉ×¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é1ÅÙ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤âÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤±¤É»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤Æ¤ÏÎ¥º§¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤È¸å²ùÌµ¤¤¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡ÖÈà¤Î°¸ý¤ò°ìÀÚ¸À¤ï¤ºº£¤Þ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ó¤¤¹¶·â¤ò¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é»ä¤âÁ´¤Æ¤Î¿¿¼Â¤òÏÃ¤·¤ÆË¡Åª¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¸µÉ×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀµ¤·¤¤Æ»¤ò¿Ê¤â¤¦¤È»×¤¦¡£¸µÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¹¶·â¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¤º¤Ã¤È ²¿¤â¸À¤ï¤º¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡Ø¤º¤Ã¤È»ä¤¬Á´¤Æ°¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±°¸ý¤ò°ìÀÚ¸À¤ï¤º²æËý¤·¤Æ¤¿¤±¤É ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¥¤¾¡¼ê¸À¤ï¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç ¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥¨¥ó¥ê¥±¤µ¤ó¤Ï¡Ö1ÅÙÁ°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é ²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤· ÁË»ß¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢¼«¾Ê¤â¶»¤Ë¡¢»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£