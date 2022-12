米国上院議員マルコ・ルビオ事務所はこのほど、「Rubio, Gallagher Introduce Bipartisan Legislation to Ban TikTok - Press Releases - U.S. Senator for Florida, Marco Rubio」において、TikTokを禁止する超党派の法案を提出したことを表明した。中国およびロシア、その他の複数の懸念すべき外国のソーシャルメディア企業、またはその影響下にある企業からの取引をすべてブロックし、米国の国民を保護する法案を提出したことが発表されている。

提出された法案はPDFファイルとして公開されている。PDFファイルのリンクは次のとおり。

The Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act (ANTI-SOCIAL CCP Act)

TikTokの親会社である中国のByteDanceは中国の法律により、アプリのデータを中国共産党(CCP: Chinese Communist Party)に提供することが義務付けられているとし、アメリカ連邦調査局(FBI: Federal Bureau of Investigation)長官から米連邦通信委員会(FCC: Federal Communications Commission)委員、サイバーセキュリティの専門家に至るまで、誰もがTikTokが米国のスパイに利用される危険性を明らかにしていると述べられている。

米国上院議員のマルコ・ルビオ氏(共和党-フロリダ州)、米国下院議員のマイク・ギャラガー氏(共和党-ウィスコンシン州)およびラジャ・クリシュナムーティ氏(民主党-イリノイ州)の共同で、この法案を提出したことが報告されている。