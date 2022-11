ファン驚喜！『グッド・オーメンズ』シーズン2についてわかっていること

天使のアジラフェルと悪魔のクロウリーがハルマゲドンを阻止すべく奮闘するファンタジーコメディ『グッド・オーメンズ』。一度はシーズン1で終了と思われた本作だが、2023年夏にシーズン2が配信されることが決定。新シーズンの配信に先駆け、ストーリーや出演キャストの情報を紹介! さらには、これまでの興味深い裏話についてまとめた。

11年前、悪魔たちは世界滅亡に向けて反キリストの子を、とある家族の子とすり替えようとしていた。しかし一人の修道女のミスによって、全く関係のない家族の子と入れ替わってしまう。

天使と悪魔という立場でありながら、気の良い友人として穏やかに暮らしていたアジラフェルとクロウリーは、世界滅亡を避けるため、反キリストと思われる子を監視していた。誕生から11年経った現在、予定した日に地獄の番犬が現れなかったことで、監視していた子どもが反キリストの子ではないことに気付く。

世界滅亡の鍵を握る反キリストの子はどこに行ったのか。世界滅亡――ハルマゲドンを防ぐため、アジラフェルとクロウリーの奮闘が今始まる…!

ドラマとして一躍話題になった『グッド・オーメンズ』だが、原作は小説だということを知っているだろうか。

イギリスのベストセラー作家で、「サンドマン」などアメコミの原作者としても知られるニール・ゲイマンとテリー・プラチェットによる同名の小説が原作で、1990年5月10日に初版が発行された。

日本国内では、角川書店から翻訳版が出版されているため、日本語で楽しむこともできる。読書好きな方は、ぜひ原作を読んでドラマとの相違点を探してみては?

2021年11月2日、スコットランドにて『グッド・オーメンズ』のシーズン2の撮影開始が発表された。原作者のゲイマンが当初「続編について話すことさえ間違っていると思う。基本的に私たちが6時間の長さの映画を製作するつもりで作ったことを理解して、シリーズを見てほしい」と言っていたことも相まって、シーズン2の製作はファンを驚かせた。

シーズン2ではそのままシーズン1の後の話が語られるようだ。特にアジラフェルとクロウリーの奇妙な友情に深堀していくほか、二人に新たな事件が待ち受けているようで…。

ハルマゲドンを阻止し、平和な世界を手に入れたアジラフェルとクロウリーは元の生活に戻り、ロンドンのソーホーで平和を謳歌していた。そこに予期しなかった使者が訪れることで、二人は新たな謎に挑んでいく、というストーリーになる模様。

原作者であり、シーズン1の製作総指揮を務めたゲイマンは今回も同様製作総指揮を担当する。そのため、前シーズンとかけ離れた物語になるという心配はなさそうだ。

気になるシーズン2の配信日だが、Amazon Prime Video(以下、アマゾンプライム)によると、2023年夏頃になるとのこと。シーズン2の構成はシーズン1同様全6話の予定。

