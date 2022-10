大家族が同居していた昔と比べて最近は家族の形態も変化しているが、アメリカのあるシングルマザーがTikTokで「11人の子供たちの父親は8人!」と明かしたことで注目を浴びている。彼女には「子供たちが健康で幸せならOK」という声のほか、「無責任」「子供たちがかわいそう」という批判的なコメントが寄せられて物議を醸しているようだ。『The Sun』が伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米テネシー州メンフィスに住むシングルマザー、ファイさん(Phi)には11人の子供がいる。年齢こそ明かしていないものの、よちよち歩きから10代後半と思われる子まで子供たちの年齢層は幅広く、ファイさんは「子供たちは私の全て」と語っている。

そんなファイさんは時折、フォロワーが9万5000人を超えるTikTokで賑やかな子供たちの様子を投稿しており、その中で「11人の子供たちの父親は8人! 全員結婚は望んでいないの!」と明かしたことで話題となった。

ファイさんが最初に妊娠したのはまだ学生の頃で、TikTokでは父親全員の写真をシェアしており、「8人とも子供たちを公園に連れて行ったりとよく世話をしてくれるの! 子供たちの父親との関係は良好よ」と明かしている。

しかしながら、TikTokには「なぜ8人も? 子供たちがかわいそう」「これは犯罪と一緒よ」「政府からの児童手当を手に入れるために妊娠したのでしょう?」「今後は妊娠しないことを約束してよ」「自分勝手」「無責任」「全く理解できない」「健全な関係とは思えない」「これは悲しいね」といった批判が殺到、ファイさんは「子供たちがかわいそうとか、勝手に想像するのは止めてよ! 子供たちはとてもハッピーよ」と反論、次のように意見を述べた。

「11人の子供たちに対し8人の父親がいるのには理由があるの。もし1人しかいない父親が亡くなったり、突然いなくなってしまったら、その子は父親がいない子になってしまうでしょう。でも8人いて、もし3人がいなくなったとしてもまだ5人が残るのよ。」

「私の娘の学校の卒業式には8人の父親がプレゼントを持って参加するの! 父親全員よ! あなたはこんな関係を築くことができる?」

「それに政府からの補助金は4週間毎に10ドル(約1470円)しかもらってないわよ。私はあと19人子供を産んで、ゆくゆくは30人の子供が欲しいの!」

なおファイさんは、子供たちと一緒にダンスをしたり、食事やプールに行ったりと家族の楽しそうな動画を多数投稿しており、「子供たちも自分も幸せなの!」と強調、次のような声も寄せられた。

「私の母も4度結婚しているの。子供たちはみんな幸せよ。」

「健康でハッピーなのが一番!」

「動画の子供たちはみんな生き生きとしているわ! 世の中には壊れた家族がいっぱい。家族の形態なんてあってないようなものなのでは?」

「8人の父親が仲良しなんて! 素敵じゃない!」

「私は一人っ子だったから寂しかった。この子たちは私よりもずっと楽しそうな子供時代を送っているわ。」

「こんな家族がうらやましい。」

ちなみに今年5月には、夫婦2組が一緒に暮らす家族が話題となった。一家には昨年、2人の赤ちゃんが誕生し父親が分からぬまま子育てをしているという。

画像は『PhiPhi 2022年8月15日付TikTok「#answer to kalasoo_old」、2022年9月11日付TikTok「Replying to @jairenee19」、2022年8月29日付TikTok「They are literally my world」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)