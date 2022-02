50歳の夫を持つ22歳の妻が、このほど『Metro』などのインタビューに応じ、彼との馴れ初めや周囲の反応などについて語った。夫妻は28歳という年の差ゆえ、親子に間違えられることがたびたびあるという。

米メイン州に住むエリザ・ケイガン=フォーブスさん(Eliza Geaghan-Forbes、22)は2018年、ガソリンスタンドで働いていた時に現在の夫リックさん(Rick、50)と出会った。

「常に年上の男性に憧れを抱いていた」というエリザさんは、初めてリックさんを見た時に「ビビッと感じるものがあった」と一目惚れしたことを明かし、このように続けた。

「年上だった彼は最初、私に全く興味を示さなかったの。でも私は彼のことがどうしても忘れられず、Facebookに彼を追加して猛アタックしたの。彼はそんな私に対してとても礼儀正しく接してくれて。年齢のことに対しても悩んだようだけど、私が本気だとわかって付き合うようになったの。」

そして2人の関係はどんどん深まり結婚、アーロン君(Aaron、1歳7か月)とローワン君(Rowan、生後5か月)にも恵まれた。

そんな幸せいっぱいのエリザさんだが、リックさんと外出すると親子に間違えられることが多く、交際当初は周りの目が気になって仕方がなかったという。ただ今は何を言われても軽く流すようにしているそうで、「実は子連れで外出しても親子と言われるの。でも私たちは最高に幸せだし、他の人がどう考えようが関係ないと思えるようになったのよ」と明かす。

また28歳という年齢差について「若い子が年上の人と付き合うと『若い子は被害者で、年上の人は若い子に性的目的で近づいて騙そうとしている』と考える人が多いようだけど、それは全く違うわ。だって彼を誘ったのは私なのだから!」と主張、同じ世代の反応については次のように語った。

「私と同じ20代の中には『年上の男性は若い女性を物のように扱う』と思う人もいる。でも私は、若い男性ほどその傾向が強いと思う。」

「それに若い人たちは年の差カップルの性生活についても知りたがるけど、私たち夫婦はとても上手くいっているわ。夫婦間のバランスが取れているの。リックは情熱的でセクシーだし、同年齢の男性よりもずっと私のことを大切にしてくれるわ。」

「私たちは共通点もたくさんあるの。2人とも動物を保護してケアすることが好きだし、ユーモアのセンスも似ているし、子育てだって楽しんでいるわ。」

なお2人の幸せそうな姿を目の当たりにしたエリザさんの友達は、交際当初から応援してくれたそうだが、家族は年齢差を聞いただけでかなりのショックを受けていたという。

エリザさんは「私の家族は最初、『そんなに年が離れた人と関係を続ければ、私が傷つくのではないか』と心配していたみたい。でもリックと実際に会ってからはそんな心配も吹き飛んで、今では私たちの関係を受け入れてくれているわ。だって私たちは幸せで、健康で、輝く未来があるから!」

ちなみに今年初めには、妻61歳、夫24歳のカップルが代理出産を検討中であることが明らかになり物議を醸した。カップルは交際3か月を経て昨年7月末に婚約し、約2か月後に結婚式を挙げていた。

