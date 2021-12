¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥³¥Ö¥é²ñ¡Ù¡Ø¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¥¤¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¡õ¡ØSATC¡ÙÂ³ÊÔ¤¬ÅþÃå¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。2021年も終わりを迎える今週は、こんな時期だからこそ元気をもらうのにぴったりな大ヒットリアリティシリーズ『クィア・アイ』の最新シーズンや、『セックス・アンド・ザ・シティ』待望の続編、『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』が開始となる。お見逃しなく!

■12月29日(水)

『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』(Disney+)

『スター・ウォーズ』シリーズ史上最強の賞金稼ぎボバ・フェット。今まで謎に満ち溢れていた彼の数々の真実が明かされるオリジナルドラマシリーズがディズニープラスにて12月29日(水)17時より独占配信開始!

犯罪王ジャバ・ザ・ハット亡きタトゥイーンを舞台に、ボバ・フェットが賞金稼ぎから闇の世界の支配者にのし上がっていく姿や、『ジェダイの帰還』で死んだと思われていたボバの知られざる過去が描かれる。

『不機嫌な人々』(Netflix)

スウェーデン製作によるNetflixリミテッドシリーズ。

アパートの内覧会に居合わせた8人を人質に立てこもった強盗犯。犯人が降伏した後、息が合わない警察官コンビのヤックとイムが踏み込むが、そこには誰もいなかった...。不可解な事件に困惑しながらも、彼らは全員に疑いの目を向ける。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(U-NEXT)

30代の時よりもさらに複雑になった50代の日々を送るキャリー、ミランダ、シャーロットの友情を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』がついに日本上陸! 12月29日(水)より、U-NEXTにて見放題で独占配信。

ニューヨークで久しぶりのブランチに集合したキャリー、ミランダ、シャーロット。話題は、キャリーが出演中のポッドキャスト番組、ミランダがティーンエイジャーの息子の部屋でコンドームを踏んでしまったこと、シャーロットの憧れのママ友、髪の毛の色、そして疎遠になってしまったサマンサのこと...。悩みが変わっても、話ができる友達が傍にいるのは変わらない。新たな挑戦、出会いと別れ。いくつになっても人生は驚きの連続。50代になって新たなライフステージを歩む彼女たちの物語が始まる――。

■12月30日(木)

『キッツ』(Netflix)

ドイツ製作のNetflixオリジナルシリーズ。

1年前にきょうだいを亡くしたリシは、地元の高級スキーリゾートとして知られるキッツビュールで毎年お祭り騒ぎを起こすミュンヘンの不良グループに仲間入りをする。しかし、それがきっかけで彼らの栄華、金、快楽の裏にある秘密が次々と明かされていき、手に負えない事態に発展していくことに――。

■12月31日(金)

『コブラ会』シーズン4(Netflix)

映画『ベスト・キッド』シリーズの30年後を描くNetflixオリジナルズシリーズ。待望のシーズン4がついに配信。新シーズン配信前に、シーズン5への更新も決定済みだ。

シーズン4ではジョニーの一番弟子ミゲル(ショロ・マリデュエナ)の母親で、ジョニーと恋仲になるカルメン役のヴァネッサ・ルビオと、コブラ会の弟子トリ役のペイトン・リストがレギュラーに昇格することが決まっている。それ以外にも、『ベスト・キッド3/最後の挑戦』(1989年)に登場したコブラ会のメンバー、テリー・シルバーを演じたトーマス・イアン・グリフィスがカムバックすることも明らかになっている。

『ステイ・クロース』(Netflix)

ハーラン・コーベン(『SAFE 埋もれた秘密』『忽然と』)原作の本格サスペンス。

登場人物は3人の子を持つ母親メーガン、かつては将来を嘱望されたドキュメンタリー写真家のレイ、とある未解決失踪事件のことを諦めきれない刑事のブルーム、そしてメーガンの旧友ロレイン。彼ら自身の人生だけでなく周囲の人々の生活まで脅かす暗い過去に、4人はどう立ち向かっていくのか?

『クィア・アイ』シーズン6(Netflix)

やっとファブ5に会える! 一緒に笑って、一緒に泣いて、新しい自分になれる勇気をくれる大ヒットリアリティシリーズの最新シーズンが開始。

シーズン5では東海岸のフィラデルフィアで撮影が行われたが、新シーズンは南部テキサス州の州都オースティンが舞台となる。

■1月1日(土)

『コンドル〜狙われたCIA分析官〜』(AXN)

信じられるのは自分だけ...誰が敵で誰が味方かわからない緊迫のサスペンス『コンドル〜狙われたCIA分析官〜』。AXNにて先行一挙放送。(レギュラー放送は1月13日より)

CIAのフロント組織で分析官として働くジョー・ターナーは、2年前に同僚と開発した"潜在的テロリストを洗い出すプログラム"によって生物兵器テロを未然に防ぐことに成功。しかし分析を進めていくと、ある製薬会社の株の大量取引に気付く。翌日、出勤すると謎の2人組の襲撃により同僚全員が殺されてしまう。唯一ジョーだけが逃げ切ったが、その襲撃の裏にはCIAの恐るべき陰謀が隠されていたのだった...。

『ガールフレンズ・オブ・パリ』シーズン3(Netflix)

現代のパリを舞台に、ずっと彼氏がいない独身のエルサとその女友達を描くロマンチックコメディの第3シーズン。なぜこんなにも男運がないのかわからないエルサに自信を取り戻させようと、友人たちは良かれと思って男娼を雇うが...。

出演者はジタ・アンロ(『スクールライフ:パリの空の下で』)、サブリナ・ウアザニ(『クロエの祈り』)、ジョゼフィーヌ・ドライ(『MUNCH)、シルス・シャイディ(『Amare amaro(原題)』)ら。

■1月2日(日)

『ブラインデッド:ゾウズ・フー・キル』(WOWOW)

『ゾウズ・フー・キル』のリブート版第2シーズン。

プロファイラーのルイーセは、 知人に頼まれて連続殺人事件の捜査に協力。 捜査担当のカリーナらと共に、 犯人の心理を読み解き膠着状態だった捜査を前進させていく。 ルイーセらが捜査を進める間、 殺人犯のピーダは息子と二人で暮らしていた。 そんな中、 偶然が偶然を呼び、 ルイーセとピーダの運命は思いがけない形で交わることになる。

■1月3日(月)

『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』シーズン1〜2(AXN)

オスマン帝国の最盛期を圧倒的映像美と壮大なスケールで描いた超大作。トルコのみならず中東、東欧、アジアをはじめとする世界90カ国以上で放送され、高視聴率を記録した大河ドラマがAXNに初登場。

オスマン帝国を46年もの長きにわたり統治し、最盛期に導いた第10代皇帝スレイマン。その栄華に彩られた宮廷ハレムを舞台に、寵妃ヒュッレムを中心とした女性たちの、熾烈な権力争いとロマンスを描く。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』(C)2021 Lucasfilm Ltd.

Netflixオリジナルシリーズ『不機嫌な人々』は12月29日(水)より独占配信スタート

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

Netflixオリジナルシリーズ『キッツ』は12月30日(木)より独占配信スタート

Netflixオリジナルシリーズ『コブラ会』シーズン4、『ステイ・クロース』、『クィア・アイ』シーズン6は12月31日(金)より独占配信スタート

『コンドル〜狙われたCIA分析官〜』© 2018 MGM Television Entertainment Inc. And Skydance Television, LLC. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『ガールフレンズ・オブ・パリ』シーズン3は1月1日(土)より独占配信スタート

『ブラインデッド:ゾウズ・フー・キル』 (c)2021 Miso Film & Nordic Entertainment Group

『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』©Tims Productions