スリルを求めてジェットコースターに乗り込んだ人達に、思いがけない恐怖が降りかかった。イギリスで最も高いとされるジェットコースターが、運転中に地上から高さ約60メートルの地点で停止してしまったのだ。ジェットコースターは動く気配を見せず、乗客は自らの脚でコース脇に設置された階段を使って地上まで下りたという。『The Sun』などが伝えた。

イギリス最大のリゾート地として知られるブラックプールにある遊園地「プレジャー・ビーチ・ブラックプール(Blackpool Pleasure Beach)」で今月25日午前11時半頃、イギリスで最高レベルの高さを誇るジェットコースター「ザ・ビッグワン(The Big One)」が走行中に頂上直前で急停止した。

当時ジェットコースターに乗っていたバーンさん(Byrne)は、自身のTikTokにて当時の様子を公開した。

バーンさんは先頭に乗っており、自ら動画を撮影している。後方の乗客にカメラを向けると手を振っており、和やかな雰囲気だ。空は晴れ渡っており、滅多に見られない最高の眺めを楽しんでいる様子だ。

しかしジェットコースターが動かないと判明すると乗客たちは座席から降り、コース脇の階段を下りて地上まで戻る羽目になったという。

その間の様子もバーンさんは撮影しており、階段の両脇に手すりが設置されているものの、その高さに思わず息を飲んでしまう光景だ。乗客たちは高さや恐怖に慣れているのか、躊躇することなく余裕の表情で階段を1段ずつ下りていく。

この動画を見た人からは、「映像を見ただけで、手に汗をかき始めたよ」「これは怖すぎる。普通にジェットコースターに乗るよりも怖いね」「私だったら座り込んで泣き出しちゃう」「この階段を駆け下りてみたい」「これからジェットコースターに乗るのが怖くなっちゃうよ」など様々なコメントが寄せられており、今月30日の時点で240万件以上の「いいね」が集まった。

なお同遊園地は「乗客を安全に地上まで誘導して乗り物の点検を行った後、午後1時には運転を再開しました」と公表したが、事故の原因は明かされていない。地元メディアは、機械の不具合が原因ではないかと報じている。

