昨年、中国から謎の種が送られてくることが話題になったが、このほど再び中国から奇妙な荷物が届いた。この荷物を受け取ったカナダ在住の男性が中身を確認すると、中にはアヒルの子の剥製が入っていた。それだけでも十分にゾッとする荷物だが、その剥製は体が1つに対して頭を3つ持つ異様な姿だった。『LADbible』などが伝えている。

カナダ南東部ノバスコシア州ハリファックス在住のブレント・ブラーテンさん(Brent Braaten、42)の自宅に先月22日、ブレントさん宛ての小包が中国から届いた。ネットで購入したピラティスボールが届いたと思ったブレントさんは、すぐに開封して中を確認したという。

「箱を開けると、中からまた箱が出てきたので破くようにして開けてみると、アヒルの子の頭が見えたんだ。まさかそんな物が入っているとは思わなくて、驚いて飛び退いてしまったよ。それこそ体も震えていたね。勇気を出して中身を確認するためにそれを取り出すと、頭がもう2つあったんだよ。全部で3つの頭が私の方を見つめていたんだ。」

そう明かすブレントさんは酔った勢いで買ってしまったのかと思い、ネットショッピングでの取引明細を確認したが、購入履歴は残っていなかったそうだ。

ブレントさんは自身のFacebookにこの剥製の写真を公開しているが、同梱されていた説明書にはこのように記載されていた。

「ご購入いただきありがとうございます。荷物を受け取りましたら以下の説明に従ってください。」

「1、ヘアドライヤーを使って羽毛を毛羽立たせてください」

「2、開封後48時間は、太陽の光か外の空気にさらしてください」

ブレントさんは怪訝な顔をしながらも説明書に従い、小さな椅子に座らせた剥製にドライヤーの風を当てている動画も投稿している。

奇妙な荷物に疑問が次から次へと浮かぶブレントさんは、説明書に記載されたメールアドレスに連絡を取ってみた。すると返信が来たものの、ブレントさんは「僕の言いたいことが分かっていないようで、逆に何か購入したい物があるのかと聞かれたよ」と語っており、話がかみ合わないことに困惑した。ブレントさんはさらにメールを送り、現在は返信待ちだと明かしている。

同時にこのメールアドレスを頼りにネットで調べてみたところ、大型動物の剥製で名の知れた中国の動物学者にたどり着いたが、それ以上は分からなかったそうだ。

「どんな人が送ってきたのか、もう気にしないけど、送り主が明らかになったらいいなとは思っているよ。おそらく僕に不思議なものを与えるのが好きな友達か、私に敵対心を持つ人が呪われた物を送りつけようとしたんだろうね」と冷静に推測するブレントさんの元には「その剥製は私の物だ」と主張する複数の人が現れたと言い、増々謎が深まっている。

気味の悪い荷物を受け取ってしまったブレントさんだったが、その一方で嬉しい出来事もあったという。

「僕がまだ子供だった頃に引っ越してしまった友達がこのニュースを聞き、約20年ぶりに連絡をくれたんだ。嬉しかったね。」

「結局のところ、今回の贈り物はちょっと変わった魔法のような体験をさせてくれた感じだよ。」画像は『LADbible 2021年3月13日付「Man Left Confused After Receiving Three-Headed Duck In The Post From China」(Credit: Penn News)』『Brent Braaten 2021年2月23日付Facebook』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)