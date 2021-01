【ネタばれ】『ブラックリスト』シーズン9に更新決定！

本国アメリカでは昨年11月よりシーズン8が放送されている米NBCの大ヒットドラマ『ブラックリスト』。本作がシーズン9に更新されることが明らかになった。米TV Lineが報じている。

現地時間1月26日(火)、放送局であるNBCは『ブラックリスト』のシーズン9への更新を発表。同時に、年末年始を挟んだシーズン8の第1話から第3話までは、平均350万人の総視聴者と0.4のデモレーティング(ライブ&当日)を記録(前のシーズン7の平均からそれぞれ19パーセントと28パーセントの下落)した。しかし、DVRでの後追い視聴を入れると、最初の2つのエピソードは1.2デモレーティングだったと報告している。

※このあと、本記事は『ブラックリスト』シーズン8のネタバレを含むのでご注意ください。

1月22日(金)に放送されたエピソード「16 Ounces」では、リズ(メーガン・ブーン)が彼女の母親であるカタリナ・ロストワを殺害した復讐として、レッド(ジェームズ・スペイダー)を爆発で殺そうとした。しかし、その計画は失敗に終わり、レッドを殺せなかっただけでなく、FBIの同僚との関係をさらに悪化させてしまうという展開になっている。このことにより、1月29日(金)の新エピソードでは、リズ自身の名前が"ブラックリスト"のトップに記されてしまう。

本作ショーランナーのジョン・アイゼンドレイスは、リズとレッドの今後について以下のように語った。

「リズとレッドは戦争を始めます。カタリナの死で、リズは7年もの間、問い続けてきた疑問への答えを得るため、これまで以上に毅然とした態度になるのです。彼女は真実を求めて、背水の陣を敷き、一線を越えようとしています。その強い決意の上、長年レッドから学んだことで犯罪者のような考え方を兼ね備えた彼女は、レッドの最大の敵となるのです」

リズとレッドの関係がますます気になる『ブラックリスト』シーズン8は、NBCにて毎週金曜日に放送中。(海外ドラマNAVI)

