トランプ米大統領の顧問弁護士を務めるルディ・ジュリアーニ氏は19日、共和党全国委員会本部で記者会見に臨んだ。ジュリアーニ氏率いる弁護団は、民主党関係者と外国政府が共謀したという疑惑を訴えており、この日も持論を展開。会見の模様はトランプ寄りとされているFOXニュースでも中継されたが、クリスティン・フィッシャー記者は、今耳にしたことはそっくりそのままナンセンスだ、とホワイトハウス前から視聴者に語った。「以上、鮮やかな口ぶりのルディ・ジュリアーニ氏の記者会見でした。ですが事実には欠けています。彼の発言のほとんどは、単に事実でないか、すでに裁判で却下されています」 。フィッシャー氏は会見のレポートの冒頭でこう述べた。ワシントンの共和党全国委員会本部で行われた会見を「鮮やか」と表現したのは言い得て妙だ。汗ばんだジュリアーニ氏が記者に向かって、票の不正犯罪が行われたのは確かだと思う、自分にはそれがかぎ分けられる、と話している最中、ヘアカラーが彼の顔に流れ落ちていた。「私には犯罪がわかります、かぎ分けられるんです。皆さんはかぎ分けられなくても大丈夫です、私が証明してみせます」とジュリアーニ氏。だが、フィッシャー記者はジュリアーニ氏が選挙不正に関して「大胆かつ根拠のない」主張を展開し、「これは全国規模での陰謀だと呼びましたが、いまだはっきりした証拠を示せていません」と正確にレポートした。その後フィッシャー記者は、ジュリアーニ氏がアメリカ国民に述べたことは法廷での発言と食い違っている、と報じた。「ジュリアーニ氏はフィラデルフィアで広範囲の選挙不正があったと主張し続けていますが、法廷では、本人の言葉を借りれば『不正が行われた事例はない』と発言しています。宣誓下ではない公の場での発言が、法廷内での発言と違っています」とフィッシャー記者。さらにフィッシャー記者は、トランプ陣営が特定の連邦訴訟を取り下げた理由を説明する際、ジュリアーニ氏が真実を語っていなかったとも報じた。また、ジュリアーニ氏本人が入手したと主張している「数百人の」選挙不正に関する宣誓供述書をメディアに提出していないとして、トランプ大統領の個人弁護士を追及した。「確固たる証拠を示していない」最後にフィッシャー記者は、嘘をまき散らすジュリアーニ氏の背後に掲示されていた看板も嘘っぱちだ、と述べてレポートを締めくくった。「ステージ上にはジュリアーニ氏と一緒に、『勝利への複数の道筋』と見出しが書かれた巨大ポスターが張られていました。ですがジュリアーニ氏は複数どころか、たったひとつの道筋もはっきり説明しませんでした」とフィッシャー記者。「つまりトランプ陣営はいまだに、少なくとも法廷では、広範囲な選挙不正や選挙違反が行われていたという確固たる証拠を示していないという事実に変わりはありません。選挙結果を覆し、次期大統領というジョー・バイデン氏の立場に有効な異議申し立てを行うのには不十分です」Foxs @KristinFisher: "So much of what Giuliani said was simply not true" pic.twitter.com/TWQVg6byZ1- Peter Wade (@brooklynmutt) November 19, 2020【関連】米国務長官も敗北拒否「トランプ政権はまだ続く」【関連】「落選はクーデターだ」トランプ支持者の荒涼とした現実from Rolling Stone US