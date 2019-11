ヒプノシスマイクのナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”のデビューCD「Bad Ass Temple Funky Sounds」の発売を記念した企画が発表!

ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”のメンバー、天国 獄の口癖「俺には我慢ならないモンが2つある。1つ、『●●』。2つ、『●●』て事だ。」に因み、参加するユーザー名に合った“我慢ならないモンが2つ”または“好きなモンが2つ”を診断してくれる「天国獄メーカー」が登場しました!

ページもBad Ass Temple仕様になっており、Bad Ass Templeのデビューを盛り上げます。

早速、診断してみることに。試しにMAD TRIGGER CREWの左馬刻サマのお名前を入れてみると、

碧棺左馬刻には好きなモンが2つある。

1つ、摩耗する精神。

2つ、トラブル続きのeveryday

分かったなら、シェアだ。

トラブル続きのeveryday……、確かに左馬刻サマ好きそう。

さらに、麻天狼の寂雷先生のお名前でも診断。

神宮寺寂雷には我慢ならないモンが2つある。

1つ、涙目のクランケ。

2つ、紙屑のようなラブレター

分かったなら、シェアだ。

寂雷先生の我慢ならないモンは涙目のクランケーーーーー!!! わかるーーーーー! 全メンバーの名前を診断してみたくなりますね!

この企画は12月3日(火)までの期間限定! みなさんも楽しんでみてください!

天国獄メーカー:

https://shindanmaker.com/946038

ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”「Bad Ass Temple Funky Sounds」は本日11月27日発売! iTunes、Spotifyなど各音楽配信サイトにて配信も開始しました。



トレーラー:ヒプノシスマイク「Bad Ass Temple Funky Sounds」/ナゴヤ・ディビジョンBad Ass

https://youtu.be/MONDKU4XjQo



ソロ:ヒプノシスマイク「Bad Ass Temple Funky Sounds」/ ナゴヤ・ディビジョン Bad Ass Temple Trailer

https://youtu.be/ohJE7SVp6eU

ナゴヤ・ディビジョン商品情報

Bad Ass Temple「Bad Ass Temple Funky Sounds」

2019年11月27日(水)発売

【収録内容】

M1.「Bad Ass Temple Funky Sounds」/Bad Ass Temple(CV.葉山翔太・榊原優希・竹内栄治)

作詞:Crystal Boy・ヤス一番?・ホクロマン半ライス!!!・ノリダファンキーシビレサス

作曲・編曲:DJ MITSU

M2.「そうぎゃらんBAM」/波羅夷 空却(CV.葉山翔太)

作詞・作曲・編曲:Diggy-MO’

M3.「月光陰-Moonlight Shadow-」/四十物 十四(CV.榊原優希)

作詞:Euskyss(Leetspeak monsters)

作曲・編曲:Leetspeak monsters

M4.「One and Two, and Law」/天国 獄(CV.竹内栄治)

作詞:KURO

作曲:CHIVA , KURO

編曲:CHIVA from BUZZER BEATS for D.O.C.

M5. Drama Track「不退転の心は撃ち砕けない」

KICA-3281

定価:2,300円+税

※5thLIVE最速先行申込シリアルナンバーB封入

※10月30日発売オオサカ・ディビジョンCD封入「シリアルナンバーA」を揃えるとご応募が可能となり

ます。

