アメリカ・フロリダ州ポートセントルーシーの住宅地で、1台の車がグルグルと後ろ向きに走り続けているとの通報がありました。

警察や消防が駆けつけたところ、運転席にいたのは……。

1匹の犬でした。

[動画を見る]

Dog gets stuck in car, drives it in circles in reverse - YouTube



ひたすらグルグルと円を描き続けるように回る車。

その運転席には……なんと黒いラブラドール・レトリバー!



どうしたものかと遠巻きに見つめる警察官たち。



原因は、飼い主がエンジンを掛けたまま車から離れたところ、残された犬がギアを変えてしまったのだとか。

なんと1時間もこの状態でグルグルと回っていたとのことですが、最終的に民家の郵便受けにぶつかって停まったそうです。

郵便受けの修理代は飼い主が払うと約束したとのことです。