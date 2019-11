ボウルからミルクを飲んでいる、茶トラの子猫。

思わず抱きしめたくなるような可愛すぎる行動が、猫好きの間で人気を呼んでいました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Sleepy Kitten Dozes Off While Drinking Milk from Bowl - YouTube



ミルクを飲んでいた茶トラのニャンコ。

突然睡魔が襲ってきたのか、ボウルに顔を突っ込んだまま寝落ちしてしまったようです。



その後、ハッと目が覚めて顔を上げた猫ちゃんの鼻先には……なんと鼻ちょうちん!

寝ぼけたお顔まで可愛すぎます。



最後は何事もなかったかのようにミルクを飲み始めるのでした。

よく飲み、よく眠る子猫ちゃん。すくすく大きくなって元気な姿を見せて欲しいですね。