ザンクトパウリは4日、アレクサンダー・ブレッシン監督を解任したことを発表した。クラブによりと、後任監督は近日中に任命する見込みだという。現在53歳のブレッシン氏は、これまでKVオーステンデ、ジェノア、ユニオン・サン・ジロワーズなどの指揮官を歴任。2024年夏にザンクトパウリの指揮官に就任すると、1年目は勝ち点「32」を獲得し、ブンデスリーガ昇格初年度のクラブを残留に導いた。しかし、今季は最終節まで残留争い