兵庫県たつの市の住宅で住人の母娘が刺殺され、５月に遺体で見つかった事件で、殺人容疑で指名手配後に遺体で見つかった元隣人の大山賢二容疑者（４２）の血液が住宅内から検出されたことが、捜査関係者への取材でわかった。大山容疑者が母娘を刃物で襲撃した際に負傷した可能性があり、県警は事件への関与を示す物証とみて、経緯を調べる。捜査関係者によると、県警が住宅を現場検証した際、玄関や廊下のほか、居間や脱衣所、