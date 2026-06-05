兵庫県たつの市の住宅で住人の母娘が刺殺され、５月に遺体で見つかった事件で、殺人容疑で指名手配後に遺体で見つかった元隣人の大山賢二容疑者（４２）の血液が住宅内から検出されたことが、捜査関係者への取材でわかった。

大山容疑者が母娘を刃物で襲撃した際に負傷した可能性があり、県警は事件への関与を示す物証とみて、経緯を調べる。

捜査関係者によると、県警が住宅を現場検証した際、玄関や廊下のほか、居間や脱衣所、洗面台、浴室で血痕を発見した。鑑定の結果、大半は母娘のもので、一部の血液のＤＮＡ型が大山容疑者と一致した。

大山容疑者の遺体には両手の指や手のひらに計５か所の切り傷などがあった。県警は、洗面台や浴室で母娘の返り血や自分の血を洗い流したとみている。

県警によると、大山容疑者は５月１３日頃、自身の実家隣にある住宅内で、田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）を殺害した疑いが持たれている。同月１９日、澄恵さんが玄関付近で、千尋さんが１階廊下付近でそれぞれ倒れているのを、警察官が発見。首など上半身に複数の刺し傷があった。