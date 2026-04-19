今年2026年の夏頃に「エルニーニョ現象」が発生する可能性が高まっています。一般的に「エルニーニョ現象」発生時の日本は、冷夏になりやすいと言われています。しかし、今年の夏の天候は「エルニーニョ現象」が発生する可能性を含めても、高温になる可能性が高い見込みです。また、日本気象協会が独自の予報モデルで解析した結果によると、今年の酷暑日(最高気温40℃以上)の地点数は、直近10年間の平均と同程度か、やや多くなる見