カリブ海
『カリブ海』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
2026年8月2日
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トランプ大統領がFIFA会長のW杯売却計画への関与を完全否定
トランプ大統領は記者に問われ「誰だって？」と冷淡に返答し関与を否定した
サッカーダイジェストWeb
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窮地のインファンティーノ会長、来年3月のFIFA会長選で4選なるか
W杯権益売却計画への批判でインファンティーノ会長の足元が揺らいでいる
サッカーダイジェストWeb
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FIFAが子会社設立計画を発表からわずか3日で撤回、各連盟の反発受け
欧州など複数連盟がボイコットを表明し、公表からわずか3日での撤回となった
スポニチアネックス
2026年8月1日
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FIFAが子会社設立計画を撤回、UEFAなどの猛反発を受け断念
UEFAがW杯ボイコットを示唆するなど各大陸連盟の猛反発を受けた結果であり
スポニチアネックス
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UEFAが加盟55協会でW杯ボイコットに合意、FIFA子会社計画に猛反発
FIFAが進める評価額約3兆2700億円規模の子会社設立計画への抗議が発端で
スポニチアネックス
2026年7月31日
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UEFAが全55協会でFIFA主催大会のボイコットを決定、U-20女子W杯にも影響か
FIFAが発表した約3兆2700億円規模の子会社設立計画に反発したもので計画撤回を求める
スポニチアネックス
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UEFAが全55協会でW杯ボイコットを決議、FIFA子会社計画に対抗
FIFAが推進する約3兆2700億円規模の子会社設立計画への抗議で
スポニチアネックス
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UEFAがFIFAの株式売却計画を拒否、W杯ボイコットを示唆
UEFAは加盟55協会の緊急会議を開き「W杯は売り物ではない」と断固拒否を宣言
SOCCER KING