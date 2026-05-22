元野良猫とワンコが一緒にお昼寝している光景は、まるで絵本の1ページのようで…？仲良しで尊い姿にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で46万1000回再生を突破。「可愛い」「とても癒される」「ずっと見てられる」といった声が寄せられています。 【動画：『犬が大好きな元野良猫』と『塩対応な犬』が一緒に眠ったら→おててを添えて…絵本のような『尊すぎる光景』】 元野良猫とワンコが一緒にお昼寝 TikT