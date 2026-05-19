打ち方以上にアプローチがレベルアップする近道とは アプローチショットには、自分の感覚を反映させることが重要 グリーン周りからのアプローチはスコアメイクの要です。頭ではそれが分かっていながら、アプローチがなかなか上達しないと悩むゴルファーは多くいます。 上達できない理由の一つに、自分のフィーリングを生かせていないという点があげられます。アプローチを