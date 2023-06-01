勝利のリズムは、バットではなくミットからも生まれている。現在セ・リーグ３位につける巨人は１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に１―０で競り勝ち、２季ぶりの６連勝を飾った。原動力の一つが、例年以上に激しさを増す捕手陣の競争だ。打撃好調の大城卓三捕手（３３）はここまで打率３割１分１厘、４本塁打、１１打点と完全復活を印象づけ、６連勝中の５試合でスタメンマスクを任された。一方、６連勝目のＤｅＮＡ戦では岸田